V Novem Vinodolskem v morje spraznili tovornjak s fekalijami?

Fotografije, ki smo jih prejeli, kažejo tovornjak, ki naj bi na glavni plaži v Novem Vinodolskem, ki je le nekaj kilometrov oddaljen od Klenovice, v morje izpuščal fekalije. Po besedah bralke so ljudje v času, ko je bil tam tovornjak, zapustili plažo, ki sicer pripada hotelu, saj se je širil neznosen smrad. Prav tako se je takrat morje obarvala v temno, umazano barvo, pravi. Če je torej tovornjak v morje res zlival fekalije, se tuji in domači obiskovalci namesto v čistem morju, v radiu dobrih osmih kilometrov, kopajo v fekalijah, kar je, kot smo že poročali včeraj, pri nekaterih pustilo tudi nekaj zdravstvenih težav, saj so številni imeli prebavne težave, otroci pa visoko temperaturo, ki sta jo spremljala bruhanje in driska.