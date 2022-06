V novi avstralski vladi ministrica slovenskih korenin

V novi vladi laburista Albaneseja, ki je na splošnih volitvah 21. maja premagal konservativca Scotta Morrisona, dve ključni ministrstvi vodita ženski. V Maleziji rojena Penny Wong je prevzela zunanje ministrstvo, Clare O'Neil pa je postala ministrica za notranje zadeve. Ed Husic, ki bo na čelu ministrstva za industrijo in znanost, je prvi musliman, ki bo služil v avstralski vladi.

Richard Marles, ki je bil od leta 2019 namestnik vodje laburistične stranke, bo opravljal dvojno vlogo podpredsednika vlade in obrambnega ministra.

Vodenje ministrstva za okolje in vodo prevzema 52-letna Tanya Plibersek, Avstralka slovenskih korenin. Albanese je Pliberskovo sprva nameraval imenovati za ministrico za izobraževanje, a ji je na koncu določil okoljski resor. Njena selitev z izobraževanja na okolje je bila presenečenje, so poročali avstralski mediji, pri čemer so namigovali na nesoglasja med njo in Albanesejem.