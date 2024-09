V novi ekspediciji našli bronasti kip 'Diane iz Versaillesa' s Titanika

Podjetje RMS Titanic, ki je zakoniti lastnik pravic do 112 let starih razbitin ladje Titanik, je zaključilo svojo prvo ekspedicijo po letu 2010. V začetku tedna so objavili nove slike z mesta, kjer leži potopljena ladja.

Odprava na dno severnega Atlantskega oceana, kjer se je potopil Titanik, je sovpadla s preiskavo ameriške obalne straže o imploziji podmornice Titan junija 2023, v kateri je umrlo vseh pet ljudi, ki so bili na njej, med drugim tudi direktor podvodnih raziskav za RMS Titanic, Paul-Henri Nargeolet.

Pri RMS Titanic so ugotovitve zadnje ekspedicije opisali kot "grenko-sladko mešanico ohranjenosti in izgube". Najpomembnejša najdba pa je bil prav bronasti kip "Diane iz Versaillesa" s Titanika, ki ga niso videli od leta 1986 in za katerega je dolgo veljalo, da je za vedno izgubljen.

Raziskovalce pa je nekoliko razočaralo stanje razbitin, saj je odpadel pomemben del ograje, ki obdaja krov ladje na premcu, so sporočili iz RMS Titanic. Kot so izpostavili, je ograja leta 2022 še vedno stala.

"Odkritje Dianinega kipa je bil vznemirljiv trenutek. A žalostni smo zaradi izgube ikonične ograje na premcu in drugih dokazov propadanja, kar je samo okrepilo našo zavezanost k ohranjanju Titanikove zapuščine," je povedala Tomasina Ray, direktorica zbirk pri RMS Titanic.