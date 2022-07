V Novi Mehiki strmoglavil helikopter šerifovega urada, umrle štiri osebe

Helikopter šerifovega urada, v katerem so bile štiri osebe, je v soboto pozno zvečer strmoglavil v Novi Mehiki. Vsi ljudje na krovu so umrli, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Bernalillo.

"V času nesreče naj bi bili na krovu trije člani osebja šerifovega urada in en uslužbenec gasilske službe okrožja Bernalillo," so sporočile tamkajšnje oblasti. Ob tem so dodali, da trenutne informacije kažejo, da nesreče ni preživel nihče, poroča ABC News. Četverica je bila po tem, ko je pomagala gasilskim ekipam pri požaru v East Mesi, namenjena nazaj v Albuquerque, ko je helikopter strmoglavil v bližini Las Vegasa v Novi Mehiki. Podrobno preiskavo bo prevzela Zvezna uprava za letalstvo in nacionalni odbor za varnost v prometu.