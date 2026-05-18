Tujina

Trump na sprehodu z Vesoljcem in kot 'komandant' vesoljskih sil

Washington, 18. 05. 2026 14.13 pred 45 minutami 3 min branja 10

Avtor:
K.H.
Donald Trump z Vesoljcem

Predsednik Združenih držav Amerike je na svojem profilu na družbenem omrežju objavil serijo bizarnih objav, ki so bile ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Na eni od njih, ki deluje, kot bi bila posneta na skrivaj, se Trump v spremstvu mož v črnem sprehaja z visokim Nezemljanom.

V nedeljo popoldne se je v slabih dveh urah na profilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social zvrstilo kar 19 objav, ki so bile ustvarjene z umetno inteligenco. Vsebina objav je segala od hvalisanja o potapljanju iranskih vojnih ladij do fotomontaž njegove kontroverzne prenove bazena pred Belo hišo. 

A največ pozornosti je požela fotografija Trumpa, ki v vojaški bazi hodi obkrožen z možmi v črnem, ob njemu pa koraka visok siv Nezemljan. Slika je bila namerno ustvarjena kot fotografija nizke kakovosti in tako, da je videti, kot bi bila posneta na skrivaj. Levo stran in desni spodnji kot fotografije pa zakrivajo zamegljeni prsti. Gre sicer za posnetek zaslona iz videa, ki je bil pred časom ustvarjen z umetno inteligenco. 

Z objavo je morda želel spomniti na tako imenovane dosjeje o NLP-jih, ki so jih objavili v začetku tega meseca, a ki očitno niso uspeli odvrniti pozornosti Američanov od vojne v Iranu.

Dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva med drugim razkrivajo, da so astronavti na misijah Apollo videli skrivnostne luči v vesolju, pa tudi, da so nacisti med drugo svetovno vojno poskušali zgraditi NLP.

Na eni od drugih objav je v nekakšni vesoljski ladji, ki potuje v orbiti okoli Zemlje. Trump sedi za komandno mizo in drži prst na rdečem gumbu, s katerimi očitno izstreljuje rakete. Družbo ob mizi mu delajo štirje miniaturni generali, ki so ob gromozanskem Trumpu skoraj neopazni. 

Na zaslonih za njim je mogoče videti eksplozije, ki uničujejo del površine planeta. Da gre za zelo slabo fotografijo izdelano z UI pa nakazujeta dve mini eksploziji, ki se zgodita kar na sami komandni mizi. 

Med drugim je objavil tudi fotografijo sebe v črni obleki iz s sončnimi očali, kako z desnim sredincem nekaj kaže. V ozadju je naš planet ter na vsaki strani ameriška zastava, sam pa je videti, kakor da je stopil iz vesoljske ladje, ob straneh pa so v postroju oborožene sile. S temi objavami naj bi spomnil na svojo vlogo pri ustvarjanju ameriških vesoljskih sil. 

Trump rad deli slike in videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco. Vendar pa veliko večjo zaskrbljenost povzročajo nekatere njegove druge objave. Sredi bizarnih stvaritev umetne inteligence je objavil tudi grafikon, ki primerja dolžino iranske vojne z drugimi mednarodnimi konflikti. Ta prikazuje, da naj bi vojna na Bližnjem vzhodu trajala "le šest tednov", medtem ko je druga svetovna vojna trajala 196 tednov, ameriška civilna vojna pa 209 tednov. Toda, tudi ti podatki zavajajo oziroma so stari, saj vojna z Iranom traja že 10 tednov. Konec februarja sta jo zanetila ZDA in Izrael, Trump pa je takrat zagotavljal, da bo vse skupaj končano v štirih tednih. 

Dacar
18. 05. 2026 14.59
Groza od groze je oranžni in tukaj se dobro vidi kako dejansko svet deluje. Sej je vseeno kaj ta človek predstavlja ali govori važno da je njegova vest senzacija. Polnjenje blagajn je višja sila.
Soul
18. 05. 2026 14.58
Pri njem je maska že zdavnaj padla, bolj zanimivi so njegovi občudovalci, ki malikujejo ob njegovi podobi.
abigail
18. 05. 2026 14.57
Kako je mogoče, da ga ne odstavijo - so tudi vsi okoli njega zmešani?!?
petb
18. 05. 2026 14.42
Ko bolezen napade človeka.
qwerty99
18. 05. 2026 14.41
Otrok, ki se igra, to je danes predsednik zda. Bi bilo smešno, če ne bi zaradi njega umirali tisoči.
Uporabnik-1442225
18. 05. 2026 14.37
Moraš biti res čiv čiv, bog mu pomagaj če še lahko
aljoteam
18. 05. 2026 14.36
Patološko ste obsedeni s tem vojnim zločincem, to je prav neverjetno res.
Dacar
18. 05. 2026 14.55
Toliko novic o njemu kot da bi jim dobro plačali za objave.
WHITE BOY
18. 05. 2026 14.30
....trago komedija zelo cringe je tole glčedat tipu se zmešalo od baby olja na otoku
Wolfman
18. 05. 2026 14.20
Dejmo ga stlačt v eno vesoljsko ladjo in ga poslati v neznano vesolje, izgulbljen v vesolju!
