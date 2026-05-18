Trump na sprehodu z Vesoljcem in kot 'komandant' vesoljskih sil

V nedeljo popoldne se je v slabih dveh urah na profilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social zvrstilo kar 19 objav, ki so bile ustvarjene z umetno inteligenco. Vsebina objav je segala od hvalisanja o potapljanju iranskih vojnih ladij do fotomontaž njegove kontroverzne prenove bazena pred Belo hišo. A največ pozornosti je požela fotografija Trumpa, ki v vojaški bazi hodi obkrožen z možmi v črnem, ob njemu pa koraka visok siv Nezemljan. Slika je bila namerno ustvarjena kot fotografija nizke kakovosti in tako, da je videti, kot bi bila posneta na skrivaj. Levo stran in desni spodnji kot fotografije pa zakrivajo zamegljeni prsti. Gre sicer za posnetek zaslona iz videa, ki je bil pred časom ustvarjen z umetno inteligenco.

Z objavo je morda želel spomniti na tako imenovane dosjeje o NLP-jih, ki so jih objavili v začetku tega meseca, a ki očitno niso uspeli odvrniti pozornosti Američanov od vojne v Iranu. Dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva med drugim razkrivajo, da so astronavti na misijah Apollo videli skrivnostne luči v vesolju, pa tudi, da so nacisti med drugo svetovno vojno poskušali zgraditi NLP. Na eni od drugih objav je v nekakšni vesoljski ladji, ki potuje v orbiti okoli Zemlje. Trump sedi za komandno mizo in drži prst na rdečem gumbu, s katerimi očitno izstreljuje rakete. Družbo ob mizi mu delajo štirje miniaturni generali, ki so ob gromozanskem Trumpu skoraj neopazni. Na zaslonih za njim je mogoče videti eksplozije, ki uničujejo del površine planeta. Da gre za zelo slabo fotografijo izdelano z UI pa nakazujeta dve mini eksploziji, ki se zgodita kar na sami komandni mizi.

Med drugim je objavil tudi fotografijo sebe v črni obleki iz s sončnimi očali, kako z desnim sredincem nekaj kaže. V ozadju je naš planet ter na vsaki strani ameriška zastava, sam pa je videti, kakor da je stopil iz vesoljske ladje, ob straneh pa so v postroju oborožene sile. S temi objavami naj bi spomnil na svojo vlogo pri ustvarjanju ameriških vesoljskih sil.

