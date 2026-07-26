V novih medsebojnih napadih med Ukrajino in Rusijo smrtne žrtve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v objavi na družbenem omrežju X sporočil, da je Rusija v napadih na ukrajinska mesta uporabila osem raket in 136 dronov različnih tipov. "Mnogi od njih so bili sestreljeni, toda na žalost ne vsi," je pripomnil Zelenski in naštel, da so bile tarča napadov regije Herson, Doneck, Dnipro, Harkov, Sumi, Odesa, Zaporožje, Mikolajiv in Černigov.

V ruskem napadu na stanovanjsko stavbo v Harkovu je umrla ena oseba, še devet ljudi je bilo ranjenih, je dodal Zelenski.

V napadu na prestolnico Kijev so bile po navedbah župana Vitalija Klička ranjene najmanj tri osebe. Ukrajinska služba za izredne razmere je poročala, da so ruski napadi zanetili ogenj v treh kijevskih četrtih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je pozneje v novi objavi na omrežju X zapisal, da je Moskva z dronom napadla trgovino v Černigovu, pri čemer je bilo po doslej znanih podatkih ranjenih 13 oseb, dve osebi pa sta umrli. Ena od smrtnih žrtev je bil otrok, je dodal.