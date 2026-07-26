V novih medsebojnih napadih med Ukrajino in Rusijo smrtne žrtve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v objavi na družbenem omrežju X sporočil, da je Rusija v napadih na ukrajinska mesta uporabila osem raket in 136 dronov različnih tipov. "Mnogi od njih so bili sestreljeni, toda na žalost ne vsi," je pripomnil Zelenski in naštel, da so bile tarča napadov regije Herson, Doneck, Dnipro, Harkov, Sumi, Odesa, Zaporožje, Mikolajiv in Černigov.
V ruskem napadu na stanovanjsko stavbo v Harkovu je umrla ena oseba, še devet ljudi je bilo ranjenih, je dodal Zelenski.
V napadu na prestolnico Kijev so bile po navedbah župana Vitalija Klička ranjene najmanj tri osebe. Ukrajinska služba za izredne razmere je poročala, da so ruski napadi zanetili ogenj v treh kijevskih četrtih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Zelenski je pozneje v novi objavi na omrežju X zapisal, da je Moskva z dronom napadla trgovino v Černigovu, pri čemer je bilo po doslej znanih podatkih ranjenih 13 oseb, dve osebi pa sta umrli. Ena od smrtnih žrtev je bil otrok, je dodal.
Po besedah ukrajinskega predsednika so ruske sile zadele tudi Zaporožje, pri čemer je ena oseba umrla, ena pa je bila poškodovana. Objavo je zaključil z besedami, da je to "namerni ruski teror brez kakršnekoli vojaške utemeljitve" ter da so potrebne trše sankcije proti Rusiji, kot tudi zagotovitev sredstev Ukrajini, da se lahko uspešno brani proti tovrstnimi napadi.
V mestu Gorlivka na vzhodu Ukrajine, ki ga trenutno zasedajo ruske sile, so po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti v ukrajinskem napadu z dronom na avtobusno postajališče umrle štiri osebe, sedem pa je bilo ranjenih. Še ena oseba je umrla v okupiranem delu ukrajinske regije Herson, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Moskva.
Eno smrtno žrtev je terjal napad ukrajinskega drona na vas Smorodino v ruski obmejni regiji Belgorod, so zatrdile lokalne ruske oblasti.
Ukrajina in Rusija sta v zadnjem času okrepili napade, medtem ko so diplomatski poskusi za končanje te več kot štiri leta trajajoče vojne zastali.