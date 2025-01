V novo leto vstopile tudi ZDA, dva otoka bosta v letu 2025 šele ob 13. uri

OGLAS

Ameriška Samoa je kot zadnja naseljena država na svetu v novo leto vstopila ob 11.00 po slovenskem času. Ob 13. uri bosta nato v leto 2025 prišla še nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok, ki sicer spadata pod ZDA. So pa v novo leto vstopile tudi Združene države Amerike. V New Yorku so novo leto praznovali ob 6. zjutraj po našem času.

Silvestrovanje v New Yorku icon-picture-layer-2 1 / 11

Times Square je ob polnoči navdušeno zrl v zrak, saj so z neba deževali raznobarvni lističi, ki jih bo ročno metalo 80 zaupanja vrednih prostovoljcev.

Prvi v novo leto vstopili Kiribati Prvi so sicer v novo leto vstopili na tihomorski otoški državi Kiribati, za njimi pa so leto 2025 pozdravili še na novozelandskem otočju Chatham Islands. Otoki z okoli 700 prebivalci ležijo približno 800 kilometrov vzhodno od Nove Zelandije in imajo lasten časovni pas. Ob 12. uri po srednjeevropskem času so v novo leto vstopili na Novi Zelandiji pa tudi na otoških državah Samoa in Tonga. V novozelandskem Aucklandu so imeli veličasten ognjemet, ki je nebo razsvetlil s 328 metrov visokega stolpa Sky Tower. Svetlobno predstavo so imeli tudi v prestolnici Wellington. Z 264 različnih mest v nebo poletelo devet ton pirotehnike. V okviru posebnih učinkov so se med drugim izrisale oblike živali in ime mesta, dogajanje pa je spremljala tudi svetlobna predstava. 31. decembra ob 14. uri s praznovanjem začeli v Avstraliji Ob 14. uri po srednjeevropskem času je v novo leto vstopil večji del vzhodne Avstralije. Leto 2025 so v Sydneyju pozdravili s tradicionalnim ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu, ki je zaradi stavke železničarjev sicer skoraj padel v vodo.

Organizatorji v Sydneyju so pripravili največjo predstavo, kar jih je to pristaniško mesto kdaj koli videlo. Za spektakel so uporabili več kot devet ton ognjemetov, brezpilotne letalnike in posebne dvižne ploščadi, poroča Sky News. Ognjemet nad pristaniškim mostom, ki se je razprostrl čez jasno nočno nebo, je spremljalo več kot milijon ljudi, poroča The Guardian. Več kot 500 milijonov ljudi po svetu pa naj bi medtem spektakel spremljalo prek spleta.

Ognjemet v Sydneyju icon-picture-layer-2 1 / 7

Sydney sicer velja za eno od svetovnih prestolnica silvestrovanja, a velika množica ljudi se je zbrala tudi na silvestrovanju v Melbournu. V avstralski zvezni državi Queensland so novo leto pričakali uro za Sydneyjem in Melbournom. Tamkajšnji ognjemet je bil sestavljen iz okoli 80.000 kosov pirotehnike. 31.decembra ob 17. uri polnoč odbila v več azijskih državah Ob 17. uri po srednjeevropskem času je polnoč odbila v več azijskih državah. Milijoni so se zbrali od Pekinga do Kuala Lumpurja, ko so se nad Hongkongom, Singapurjem, Kitajsko, Malezijo in Filipini dvignili ognjemeti.

Spektakel v Hongkongu icon-picture-layer-2 1 / 5

Pred novim letom na Kitajskem je predsednik Ši Jinping narodu sporočil, da je gospodarstvo na "poti navzgor", ob tem pa je svarilo namenil tudi prodemokratičnim silam v Tajvanu. Uro pred njimi so v novo leto vstopili tudi na Japonskem in v Južni Koreji. V Tokiu so se množice zbrale v templju Tokudai-ji, kjer so se ob vstopu v novo leto udeležile tradicionalnega zvonjenja zvonov.

Zvonjenje zvonov na Japonskem icon-picture-layer-2 1 / 5