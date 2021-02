V novozelandskem zalivu znova nasedli številni kiti

Danes zjutraj so tam znova našli 49 nasedlih kitov oziroma dolgoplavutih mrkih pliskavk, od katerih jih je do poldneva po lokalnem času devet že poginilo, je sporočila vladna agencija za varstvo narave (DOC). Reševalci preostale hladijo in jih močijo, tako da bi preživeli do ponovne vrnitve v morje.