V nuklearki Zaporožje izbruhnil požar

"Iz Nikopola smo zaznali, da so ruski okupatorji zanetili požar na območju jedrske elektrarne Zaporožje. Trenutno je raven sevanja v mejah normale. Dokler pa imajo ruski teroristi nadzor nad jedrsko elektrarno, stanje ni in ne more biti normalno. Od prvega dne zasega Rusija uporablja jedrsko elektrarno le za izsiljevanje Ukrajine, celotne Evrope in sveta. Čakamo na odziv sveta, čakamo na odziv IAEA. Rusija mora za to odgovarjati," je na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in objavil posnetek požara.

Jevhen Jevtušenko, vodja vojaške uprave v Nikopolu, je za The Kyiv Independent ocenil, da gre morda za rusko provokacijo ali "poskus ustvarjanja panike" v naseljih na desnem bregu nekdanjega akumulacijskega jezera.