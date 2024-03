V Nürnbergu odkrili morda največje množično grobišče v Evropi

Zaradi teh razlogov, je po mnenju Langbeinove epidemija, kot je kuga, verjetna razlaga za ta množična grobišča. Kot je pojasnila, je v Nürnbergu od 14. stoletja dalje kuga izbruhnila vsakih deset let. Arheologi so do sedaj datirali en množični grob, ki sega nekje med leta 1400 in 1600, na najdišču pa so našli črepinje keramike in kovance iz poznejšega dela tega obdobja.

Odkrili so tudi zapis iz leta 1634, v katerem je opisan izbruh kuge, zaradi katere je v letih 1632 in 1633 umrlo več kot 15.000 ljudi, in v katerem je navedeno, da je bilo v bližini stolnice svetega Sebastiana, kjer potekajo sedanja izkopavanja pokopanih skoraj 2000 ljudi. Julian Decker, čigar podjetje In Terra Veritas izvaja izkopavanje, je dejala, da ga je odkritje izjemno presenetilo. "Nič ni kazalo na to, da bi lahko domnevali, da so na tem mestu pokopavali ljudi," je dejal in dodal, da je ob odkritju najprej pomislil, da bi okostja lahko bila posledica bombnih napadov iz druge svetovne vojne.

Langbeinova predvideva, da bodo odkrili še več okostij, pričakuje tudi 2000 ali več. Pojasnila je, da je bila epidemija v letih 1632-1633 hujša od prejšnjih prav zaradi posledic tridesetletne vojne in spopadov med različnimi evropskimi državami. "Nürnberg je bil obkrožen z različnimi vojskami in prebivalstvo je živelo v izredno težkih razmerah."

Raziskovalci ob tem pravijo, da grobovi vsebujejo reprezentativen vzorec takratne družbe, kar jim omogoča, da preučijo značilnosti prebivalstva. "S statističnimi sredstvi lahko raziskujemo velikost in demografijo mesta," je pojasnil Decker. "Tehnično lahko ugotovimo tudi, kolikšen odstotek ljudi je levičarjev."

Naslednja naloga je dokončanje izkopavanj ter čiščenje in analiza kostnega materiala, je za CNN povedal Langbeinova.