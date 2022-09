V obdobju Elizabete: poleteli v vesolje, stopili na Luno in klonirali ovco

Elizabetina vladavina se je začela tudi brez cepiva proti otroški paralizi. To je luč izpod rok ameriškega znanstvenika Jonas Salk prvič ugledalo leta 1952, v Veliki Britaniji so ga začeli uporabljati leta 1955, sprva je bilo slabo sprejeto. Kraljica je nato leta 1957 javno naznanila, da je proti otroški paralizi cepila tako Charlesa kot Ano. Med epidemijo covida-19 se je kraljica močno zavzemala tudi za uvedbo cepiva proti koronavirusu.

Za čas Elizabete je velik razvoj doživel še svet videoiger. Leta 1972 je izšla videoigra Pong, ki je bila ena izmed prvih. Od takrat se je svet videoiger močno razširil in razvil, v igralniški svet so vstopili tudi Playstation, Xbox in Nintendo Wii. V letih pred njeno smrtjo se je začel še razvoj metaverzuma in virtualne resničnosti.

V času kraljičinega vladanja se je razvil internet, pa tudi tudi njegov predhodnik - ARPAnet. Slednji za svoj nastanek obeležuje leta 1969, Elizabeta pa je do leta 1976 z njegovo pomočjo že poslala svoje prvo elektronsko sporočilo. Leta 1983 je internet napredoval na uporabo tehnologije TCP/IP. Internet, kot ga poznamo danes, z domeno www, pa je še kasneje, leta 1993, ustvaril znanstvenik Tim Berners-Lee . On se je tudi odločil, da naj tehnologija postane javna dobrina.

Leta 1973, ko je bila Elizabeta na prestolu že več kot 20 let, je Martin Cooper iz podjetja Motorola izumil prvi mobilni telefon. Tehtal je 1,1 kilograma. Deset let kasneje je Motorola DynaTAC 8000X postala prvi komercialno dostopen model mobilnega telefona. Čeprav v tistih časih še ni bil razširjen, je postavil pomembne temelje za svoje pametne 'potomce', ki so bili izumljeni po več kot 40 letih kraljičinega vladanja, leta 1994.

A leta 1973 se je zgodil še en preboj v tehnologiji, takrat je prvo nadzvočno potniško komercialno letalo opravilo svoj prvi čezoceanski let. Plovilo so skupaj izdelali britanski in francoski proizvajalci, do leta '77 je že letelo po vsem svetu. Istega leta se je nanj usedla tudi pokojna kraljica, ki je z njim poletela na Barbados.