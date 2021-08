V objektiv ujeli mladega črnega medveda, ki se je sprehajal po trgovini

Po spletu je zakrožil videoposnetek, na katerem se mladi črni medved mirno sprehodi po kalifornijski trgovini z živili Ralphs. Kot je razvidno s posnetka, se niti nakupovalci niti 54-kilogramska divja žival niso vznemirjali zaradi prisotnosti drug drugega. Številni so namreč iz žepov potegnili svoje mobilne telefone in srečanje posneli, poroča portal New York Post.

Medved pa je bil, kot kaže, na pravem nakupovalnem pohodu, saj je kasneje zavil tudi v trgovino Walmart. Tam ga je ujel kalifornijski oddelek za ribe in prostoživeče živali. Oblasti so žival nato umirile in jo prepeljale na varno mesto, je sporočila lokalna televizijska postaja.

Žival je v objektiv ulovil tudi član tamkajšnjega sosedskega sveta, David Balen. "Vesel sem, da ni nihče prišel v stik z medvedom. Kdo ve, kaj bi se lahko zgodilo," je dejal, ob delitvi fotografij in posnetka pa je zapisal, da so pri zajetju medveda sodelovali tudi z losangeleško policijo in delavci v Walmartu.