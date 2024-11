'V objektu je veliko azbesta, takšen način rušenja je sramoten'

Srbi si še niso povsem opomogli od tragedije v Novem Sadu, za katero krivijo vlado, ko so že dobili nov razlog za jezo. Začelo se je namreč rušenje hotela Jugoslavija, a za gradnjo objekta so leta 1969 uporabili azbest, nestrokovno ravnanje s takim materialom pa bi lahko pomenilo "potencialno okoljsko bombo". "Rušenje je treba nemudoma ustaviti, saj bo s tem načinom v zrak izpuščena vsak tona azbesta," opozarjajo strokovnjaki.

Hotel Jugoslavija z več kot 600 sobami in apartmaji je bil eden najbolj znanih hotelov v Jugoslaviji. Zgradili so ga leta 1969 in znan je bil po svoji veličastni arhitekturi. Nekaj časa je veljal za enega od največjih in najbolj luksuznih hotelov v Evropi. Ta simbol nekdanje skupne države je zdaj dočakal svoj konec. Hotel so v njegovih zlatih časih obiskale številne znane osebnosti, med njimi kraljica Elizabeta II., Richard Nixon, Jimmy Carter, Neil Armstrong, Tina Turner in številni drugi. Po razpadu Jugoslavije je začel izgubljati svoj nekdanji sijaj. Za obiskovalce so ga zaprli leta 2006, leta 2013 pa so del hotela znova odprli. Modernistični hotel je bil tudi priljubljeno zbirališče domačinov, ki so rušenje želeli preprečiti s protesti.

Hotel Jugoslavija FOTO: AP icon-expand

A hotel Jugoslavija je bil zgrajen z uporabo azbesta, ki v času gradnje ni bil zakonsko prepovedan in so ga pogosto uporabljali kot ognjevarni material. Pozneje so ga prepovedali zaradi strupenosti. Zdaj, ko hotel, v katerem je azbest, rušijo, pa je treba dobro paziti, kako ga odstraniti, opozarjajo strokovnjaki za Nova.rs. Težka mehanizacija je že začela rušiti vse pred seboj, strokovnjake pa skrbi, da bi to lahko povzročilo ekološko katastrofo v srbski prestolnici. "Pri gradnji hotela je bil uporabljen azbest, saj je bilo zaradi tedanjih zakonov in protipožarnih tras treba vgraditi ognjevarni material, ki je bil takrat v uporabi," razlaga diplomirani inženir in predsednik srbskega Združenja za rušenje, dekontaminacijo in recikliranje, Dejan Bojović. "Omeniti moram, da boljšega ognjevarnega materiala od azbesta ni. Uporabili so ali čisti azbest ali pomešan s cementom, ki je bil vgrajen v stene stavbe, požarne stopnice in kabelske kanale. V vseh zgradbah so takrat uporabljali azbest, ker je bil poceni material in je odlično opravil svojo funkcijo."

V 90. letih prejšnjega stoletja je bila njegova uporaba prepovedana v Evropi in ZDA, ker so ugotovili, da povzroča raka na pljučih. Potem so ga postopoma začeli odstranjevati, saj je bilo dokazano, da so številna rakava obolenja prav posledica uporabe tega materiala. Prepoved velja tudi v Srbiji, sprejet je bil zakon, da se materiala ne proizvaja in ne vgrajuje več. A v nekaterih stavbah je ostal, Srbi pa, kot pravi Bojović, nimajo znanja niti interesa za odstranjevanje azbesta, čeprav obstaja Uredba o delu z azbestom. "Obstaja identifikacija azbesta, odstranitev, njegovo pakiranje in odvoz na trajno odlaganje, a to je dolg postopek. Azbest je zelo nevaren material, ki neposredno vpliva na javno zdravje, zato ga moramo odstraniti pod posebnimi pogoji," opozarja. In po vseh pravilih je treba azbest, pred kakršnim koli rušenjem objekta, varno odstraniti. V Srbiji sicer obstaja Uredba o ravnanju z odpadki pri rušenju in gradnji, ki zahteva ločevanje odpadkov iz objektov na kraju samem, a tega v primeru hotela Jugoslavija ni, dodaja.

Hotel Jugoslavija FOTO: AP icon-expand

Rušenje povzroča preveč odpadkov, ki jih nimajo kam odlagati Še ena napaka se pojavlja v Uredbi o ravnanju z gradbenimi odpadki, ker gradbene odpadke obravnava kot navadne komunalne odpadke, kar pa v tem primeru niso. "To se ne dogaja nikjer v svetu, rušenje zahteva določeno proceduro, ki pa je v tem primeru ne vidimo. Na tem objektu niso odstranjena vrata in okna, vidi se, da ni odstranjena izolacija, ni odstranjen azbest, po drugi strani se ustvarja velika količina prahu. Tako se ne dela nikjer, a ker nimamo napisanih pravil, se vse dela po nenapisanih pravilih," je kritičen inženir. Pomembno je opozoriti, poudarja, da mora izvajalec, ki objekt ruši, imeti licenco za tovrstna dela in pripravljen projekt. "Nek postopek mora obstajati. Vsi govorijo o zelenem prehodu, a poglejte, koliko odpadkov, iz katerih ne moremo nič narediti, bo nastalo. Kam bodo vrgli te odpadke, kaj bodo z njimi naredili? To niso majhne količine materiala," je kritičen. Poleg tega opozarja, da je tudi stekla preveč, kar je "smrt za vsako napravo za recikliranje". "To je slika, ki gre v svet. Srbija je v tem del Evrope in res ni prav, da gre takšna slika v svet, ker se nam bodo vsi smejali."

In prav podjetje, ki je zadolženo za rušenje hotela Jugoslavija, taisto podjetje, ki je rušilo tudi hotel Slavija, nima nobenih referenc in usposobljenih delavcev, ki bi to zmogli, dodaja. Takšno delo namreč zahteva usposabljanje in izobraževanje delavcev, da bi bilo storjeno, kot mora biti. "Znanje je pomembno za državo, kot je naša, kjer je gradbeništvo v razmahu in kjer je ogromno divjih deponij. Kjer se ruši, so ogroženi vsi, ljudje, ki tam delajo in okolje," pojasnjuje. Poleg tega težave povzroča še veter. Ko zapiha, delci plapolajo in jih odnaša povsod, škoda, ki jo povzročajo, pa je ogromna. "V objektih je veliko azbesta, priča smo razmahu pljučnega raka. Ni nam treba izumiti tople vode, ampak slediti vsemu, kar počnejo druge države," dodaja. Azbest se mora odstranjevati v hermetično zaprtih prostorih, uporabljajo se posebni sesalniki, delavci pa morajo biti popolnoma zaščiteni s kisikovimi jeklenkami. Azbest je nato na kraju samem treba razrezati, zapakirati, odstraniti in odpeljati na mesto za trajno odlaganje, ki pa ga Beograd nima. "Glede hotela Jugoslavija sem osebno pred dvema tednoma opozarjal, da je tam azbest, a oni so poudarjali nekaj drugega. Azbest je nevaren in takšen način rušenja je sramoten," pojasnjuje Bojović.

Rušenje hotela Jugoslavija v Beogradu FOTO: Bobo icon-expand