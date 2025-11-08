Svetli način
Tujina

V oblekah in obutvi s Temuja in Sheina rakotvorne kemikalije, svinec, ftalati

Dunaj/Singapur, 08. 11. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , N.L.
Poceni moda s kitajskih spletnih platform, kot sta Temu in Shein, ogroža zdravje ljudi in okolje. Nekateri izdelki vsebujejo kemikalije, ki dovoljene mejne vrednost EU presegajo za več tisočkrat, ugotavljajo v avstrijski okoljski organizaciji Global 2000. To blago je problematično tudi z vidika velike količine odpadkov.

Temu in Shein
Temu in Shein FOTO: Shutterstock

V organizaciji Global 2000 so v sodelovanju z oddelkom za varstvo potrošnikov Zgornjeavstrijske delavske zbornice testirali 20 kosov oblačil in obutve - od škornjev do volnenih klobukov - spletnih trgovcev Temu in Shein. Od teh so jih sedem označili kot neprimerne za prodajo, v EU se torej ne smejo prodajati. Snovi v njih so namreč občutno presegale več zakonsko določenih mejnih vrednosti.

"V izdelkih z obeh cenovno ugodnih platform Temu in Shein smo odkrili kemikalije, nevarne za ljudi in okolje, ki tudi za 4000-krat presegajo dovoljene mejne vrednosti EU. Takšnega blaga se v Avstriji ne sme prodajati," je povedala Claudia Meixner iz organizacije Global 2000.

Kemikalije, mehčala, svinec...

V štirih kosih oblačil so odkrili t.i. večne kemikalije PFAS, ki so potencialno rakotvorne in škodljive za plodnost ter se kopičijo v okolju in ljudeh. V ženski vetrovki trgovca Temu so kemikalije PFAS mejne vrednosti presegle celo za 4154-krat.

V treh parih čevljev so odkrili visoke ravni ftalatov, znanih tudi kot mehčala. Ti imajo hormonsko podobne učinke kot PFAS in lahko vplivajo na plodnost. Poleg tega so pri zimskih škornjih trgovca Shein ugotovili znatno povišano koncentracijo svinca. Svinec se lahko kopiči v telesu in povzroči kronično zastrupitev.

V ženski vetrovki trgovca Temu so kemikalije PFAS mejne vrednosti presegle celo za 4154-krat (fotografija je simbolična).
V ženski vetrovki trgovca Temu so kemikalije PFAS mejne vrednosti presegle celo za 4154-krat (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Doslej podcenjen problem pa je tudi material sam - 85 odstotkov testiranih izdelkov je bilo izdelanih iz polivinilklorida, poliestra, elastana ali etilen-vinil acetata in gre torej za material na osnovi nafte. Z vsakim pranjem in tudi, ko te izdelke odvržemo med odpadke, se sprošča mikroplastika, ki se nato kopiči v okolju in ljudeh.

"Ultra hitra moda onesnažuje naš planet, segreva Zemljo in povzroča bolezni," je povzela Anna Leitner iz organizacije Global 2000. Kot edino učinkovito rešitev za poplavo tekstilnih odpadkov vidi proizvodnjo manjše količine oblačil.

KOMENTARJI (70)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
08. 11. 2025 09.41
To bi morali dodat v zakonodajo podobno kot poskus umora. Direktor ali uvoznik, ki dovoli prodajo izdelkov kjer se uporabljajo rakotvorne kemikalije bi moral v zapor kot nekdo, ki poskusi nekoga umorit.
ODGOVORI
0 0
weber1
08. 11. 2025 09.39
-3
Avtor članka..Od kod ti podatki, da so v teh izdelkih rakotvorne kemikalije..? Mislim, da ste vsi vi plačani, da bi nekoga očrnili..
ODGOVORI
1 4
Killing of Hind Rajab
08. 11. 2025 09.38
+3
kje od vašega kraja je najbližja tkalnica za razne vrste tkanin ? pozna kdo kakšno in kje ?
ODGOVORI
4 1
bandit1
08. 11. 2025 09.40
+2
Pakistan, Indija, Bangladeš, za vogalom je.
ODGOVORI
2 0
Important notice
08. 11. 2025 09.38
+2
In kje šivajo oblačila "priznanih" znamk? Kdo je kupil Alpino? Celotna svetovna proizvodnja se seli v azijske države. Nekatere izdelke prodajajo azijske spletne trgovine, nekatere pa po enormno zvišanih cenah lahko kupite v fensi trgovinah - velikokrat popolnoma iste, le da je drugačen všitek.
ODGOVORI
3 1
Killing of Hind Rajab
08. 11. 2025 09.36
+2
iz zapisa zgoraj lahko upravičeno sklepam da bodo vsi Kitajci v roku 10.let hin od raka ..
ODGOVORI
3 1
Dragica Cegler
08. 11. 2025 09.29
+10
Eni bukseljni krivite Kitajce,da je slovenska in evropska tekstilna industrija propadla.Sw spomnim časa ko so vsi direktorju selili proizvodnjo na Kitajsko Pa ne ,da so jih Kitajci prisilili.
ODGOVORI
11 1
LevoDesniPles
08. 11. 2025 09.29
+1
le koliko rakotvornih kemikalij je v papirnatih slamicah ki jih je uvedla europilandija pod vodstvom vur dr lajnove.. to bo še veselo med janušovimi pingarji XD
ODGOVORI
6 5
petka5
08. 11. 2025 09.33
+1
Ps zeleni zaugtadljivih vreckah za zelenjavo, ki razpadejo na mikro in nano strupeno plastiko in to ribe se bolj papcajo kot pa nerazpadle vrecke... ampak ce recejo, da je zeleno...
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
08. 11. 2025 09.29
+4
kaj vsebujejo materiali, od kje so...iz katerih v eu naredijo cotice ? kdo in kako proizvaja te materiale ? ...
ODGOVORI
6 2
Medo1964
08. 11. 2025 09.28
+1
Kaj nas sploh fuzlajo,,,, VSA roba v nasih textilnih trgovinah je Made in CHina ali Vietnam. Edino res kvalitetno dobis na nedeljskem boljsaku, Made in Turkey. Boljsi in cenejsi kot kitajc
ODGOVORI
4 3
Killing of Hind Rajab
08. 11. 2025 09.30
+3
Turki pa bio eco...
ODGOVORI
5 2
Medo1964
08. 11. 2025 09.32
+0
Pa ko mi ze talate minuse.... Se boljse je v Sarajevu, Bas Carsija.... Najboljsa roba. Zadnjic kupil 4 bunde moji bejbi. Takih ni nikjer, niti na Sheinu, kamoli v nasih klerikalnih trgovinah.
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
08. 11. 2025 09.33
+1
Edino v kar si lahko prepričan je izdelek iz volne ....če imaš nekaj ovc, jih strižeš sam....vse to opereš in spredeš v volno sam....in ti žena seštrika od puloverja do tangic in štumfov...po možnosti ne s kitajskimi pletilkami...
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
08. 11. 2025 09.27
+7
manjka resna analiza izdelkov, ki jih Evropejci kupujejo V trgovinah...90 % kitajska, pakistan , Bangladeš...
ODGOVORI
9 2
nora_ovca
08. 11. 2025 09.26
+13
Naši trgovci kupujejo na temuju robo in jo prodajajo pri nas po bistveno dražji ceni. Identične izdelke kot na temuju našel na Mimovrste, naprimer.
ODGOVORI
14 1
petka5
08. 11. 2025 09.31
+5
Tocno to... recimo tam sem kupila te okrasne roze za novoletno smreko 5 e 20 kom... v eni od nasih slo trgovin, celo slo trgovec prav sem videla reklam9 za identicno rozo en komsd 5 e, znizan 50% na 2.5 .. identicna roža... ampak ker je v nadi stacuni in nabita s ceno je pa menda manj strupena.. oz. Celo varna, nestrupena
ODGOVORI
5 0
IskraLJ
08. 11. 2025 09.25
+6
Zahod dela vse, da bi nas prepričal v nekupovanje kitajske robe, a žal je prepozno. Kitajci so cca. 25 let pred nami, namesto vojn, hujskanja, lgft, manipulacije, ... so se šli posel, napredek in gospodarstvo in zato so nas prehitel po desni in levi.
ODGOVORI
9 3
Magic-G-spot
08. 11. 2025 09.30
+2
Vodilni so samo v tem da imajo neomejeno poceni delovno silo vse ostalo so se vedno odzadaj.
ODGOVORI
3 1
ZIPPO
08. 11. 2025 09.23
+8
Pajade,Temu je oderuškim EU trgovcem dal piti tinto,zaslužka ni,lažejo,obupanci🤣
ODGOVORI
8 0
kapetan
08. 11. 2025 09.22
-4
Berem butaste komentarje tu spodaj zakaj je tu vse tako drago. Delavec je blazno drag. Da vam blago na polico... Temu v najlon vrečki... Država ima visoke davke na stroške dela in delavec iskreno tu nima nič. Skladišča, prevodi, CERTIFIKATI, protipožarna, varnost pri delu, vsa razna dovoljenja, deratizacoja in ... Vsega tega temu ne pozna v ceni Embalažnina, reciklaza, okoljska taksa, vsi razni davki temu tega ne pozna... Eni so res neizobraženi zakaj izdelek v EU je na polici tako drag. Je pa dejstvo da je bistveno bolj kontroliran kot izdelki direktno iz tretjih držav. Konec koncev to EU dovoljuje. Delovna mesta se tako zapirajo za delavca EU in ne uradnika in niti kapitalista. Tako da si kupci te robe sami režejo vejo pod nogo...
ODGOVORI
1 5
Hames
08. 11. 2025 09.38
Točno to. Lastniki podjetij se bodo že znašli, preselili proizvodnjo na kitajsko da lahko naprej konkurirajo ali pa jih bo kitajsko podjetje najelo da delajo naprej. Delavci pa bodo ostali brez služb. Ironično ravno ti delavci največ kupujejo pri kitajskih trgovcih. Kot si rekel- sami si režemo vejo na kateri stojimo. Pač večina tega ne vidi ali pa si ne prizna.
ODGOVORI
0 0
boslo
08. 11. 2025 09.20
-4
Nov dokaz, da iz vzhoda in juga še ni prišlo nič pametnega
ODGOVORI
5 9
RIP2018
08. 11. 2025 09.18
Made in Slovenija.
ODGOVORI
0 0
Important notice
08. 11. 2025 09.43
kaj pa je Made in Slovenija? Ali imamo slovensko proizvodnjo iz slovenskih materialov oz. sploh proizvodnjo za surovine iz katerih bi izdelovali slovenske izdelke? Nimamo!
ODGOVORI
0 0
suleol
08. 11. 2025 09.16
-2
jah po 2€ obleke kaj pa
ODGOVORI
1 3
ježevka123
08. 11. 2025 09.16
+20
Kaj je pa v Žari, Berskhi, H&M, Stradivariusu, itd., ker proizvajajo obleko in obutev v istih tovarnah, kot delajo za Shein in Temu?
ODGOVORI
20 0
Medo1964
08. 11. 2025 09.16
-5
Ko si malo odcvetel,,, moras zgledat moderno, ker ti drugace nihce ne varjame,da si v glavi "moderen". Obleka dela cloveka. Tako je vedno bilo.
ODGOVORI
1 6
Medo1964
08. 11. 2025 09.30
-2
Vidim,da mi minuse talajo ,,javni usluzbenci verjetno... probajte malo v privat sektorju delat,,,
ODGOVORI
0 2
Prelepa Soča
08. 11. 2025 09.38
Medo1964, na to pa nisi pomislil, da traparije pišeš in zato dobivaš minuse. Zakaj že si mislil, da si napisal kaj pametnega?
ODGOVORI
0 0
CrazyMachines
08. 11. 2025 09.15
+13
Nekomu gre zelo v nos da Kitajci na veliko prodajo preko spleta v Evropo…iz istih obratov na kitajskem prihaja na miljone kosov jaken, majic, jopc,…ki jih tiskarne poceni kupijo ravno tako iz Kitajske in potem potiska kot promocijski material za stranke, pa še nisem slišal da bi koga skrbelo za zdravje končnih potrošnikov!?! Se bomo mogli sprijaznit da je danes Kitajska velesila v prodaji in da smo že odvisni od njih…
ODGOVORI
14 1
