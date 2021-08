V obsežnem požaru pri Trogirju zgorelo že 550 hektarjev nizkega rastlinja in gozda

Hrvaški gasilci se še vedno borijo z ognjem, ki je zajel območje naselja Seget Gornji. Požar, ki je včeraj zvečer izbruhnil v trogirskem zaledju, so gasili vso noč, do jutra pa je zgorelo že okoli 550 hektarjev pretežno nizkega rastlinja in borovsega gozda, so sporočili iz Županijskega gasilsko-operativnega središča v Splitu.

Pri gašenju požara je že včeraj čez dan sodelovalo osem protipožarnih zrakoplovov – štirje Airtractorji, trije kanaderji in helikopter sestava Protipožarnih namenskih organiziranih sil Oboroženih sil Republike Hrvaške, so sporočili iz hrvaškega obrambnega ministrstva. V popoldanskem času je bilo na požarišče napotenih 26 pripadnikov gasilskih sil iz vojašnice Kneza Trpimirja Divulje, so dodali.

Zaradi požara so včeraj popoldne za dobro uro zamaknili tudi pristanek letala na splitskem letališču, letala pa so nato preusmerili na letališči v Zadru in Zagrebu.

Za gasilci naporna noč: ogenj se je približal hišam in bencinski črpalki

Razmere na južni in zahodni strani so ugodne. Požar se je ponoči sicer približal državni cesti D-8, plameni so bili v enem trenutku tudi v bližini hiš in bencinske črpalke, a jih ni ogrožal, zato prebivalcev ni bilo treba evakuirati, poroča portal Dalmacija News. Tudi bencinska črpalka na trogirski obvoznici ni bila ogrožena.

Na terenu je skupno 124 gasilcev s 34 vozili iz vseh društev Splitsko-dalmatinske županije. Pri gašenju pomaga tudi 25 vojakov.

Prizorišče naj bi danes po napovedih obiskala notranji minister Davor Božinović in obrambni minister Mario Banožić. Razmere na terenu naj bi si ogledal tudi načelnik Glavnega štaba Oboroženih sil Hrvaške Robert Hranj.