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V obsežnem ruskem napadu na Kijev in okolico najmanj šest mrtvih

Kijev, 20. 08. 2026 06.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Obsežni ruski napad na Kijev

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na Ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj šest ljudi, še več kot 20 pa ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanjska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt.

Kijevske oblasti poleg smrtnih žrtev in ranjenih poročajo o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim pa tudi na otroški bolnišnici. V njeni bližini je zagorelo več avtomobilov.

Oblasti si prizadevajo rešiti ujete v ruševinah uničenih poslopij, od koder so potegnili že vsaj enega preživelega, poroča britanski BBC.

Škodo je utrpel tudi industrijski objekt v okrožju Solomjanski, kjer je nato izbruhnil požar, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil regionalni guverner Timur Tkačenko.

Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Pristojni poskušajo popraviti poškodovana omrežja.

Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdalo tudi več regij v okolici. Med drugim so rakete tipa kalibr zaznali blizu kraja Kagarlik.

Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Kijev je skoraj vsako noč deležen raketnega obstreljevanja, medtem ko Ukrajina izvaja več povračilnih napadov na Rusijo, s čimer naj bi želela okrepiti pritisk za sodelovanje v pogovorih za končanje štiri leta in pol trajajoče vojne. Ti so že dlje časa na mrtvi točki.

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