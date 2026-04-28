V obsežni operaciji aretirali vodjo kartela El Jardinera

Flores je deloval kot regionalni poveljnik, ki je nadzoroval obsežna območja ozemlja kartela ob mehiški obali, zanj pa je bil v Mehiki izdan nalog za aretacijo, ZDA pa že od leta 2021 zahtevajo njegovo izročitev, da bi se soočil z obtožbami zarote za trgovino z drogami in nezakonitega posedovanja orožja. Mehiški minister za varnost je sporočil še, da je bil v operaciji v mestu Zapopan aretiran tudi Floresov finančni operativec Cesar Alejandro, znan kot "El Guero Conta". Obtožen je pranja denarja iz nezakonitih dejavnosti prek podjetij in slamnatih lastnikov, pa tudi pridobivanja letal, plovil, hiš in rančev za proizvodnjo tekile.

Združene države, ki so leta 2025 kartel CJNG označile za teroristično organizacijo, so ponujale nagrado v višini 5 milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov) za informacije, ki bi vodile do aretacije Floresa. Flores je sicer veljal za potencialnega naslednika Nemesia Oseguere, znanega kot "El Mencho", ki so ga varnostne sile ubile februarja. Njegova smrt je v Mehiki sprožila porast nasilja kartelov, vključno z napadi na podjetja, požiganjem vozil in blokadami cest. Ubitih je bilo več kot 70 ljudi, med njimi 25 pripadnikov Nacionalne garde.

Ameriška agencija za boj proti drogam (DEA) je zaznala prisotnost CJNG v 21 od 32 mehiških zveznih držav, nekateri analitiki pa menijo, da je prisoten v kar 25 zveznih državah, z močnim oporiščem v Jaliscu. Delovanje kartela se je razširilo tudi v približno 100 držav, vključno z ZDA.

Kako je bil ujet vodja kartela?

Flores je bil pridržan v Nayaritu v veliki operaciji mehiških specialnih sil, ki je vključevala več kot 500 vojakov, šest helikopterjev in več letal. Mehiški marinci so obkolili kočo severno od letoviškega mesta, kjer se je Flores skrival pod zaščito približno 30 pick-up vozil in 60 oboroženih mož, poroča Deutsche Welle. Marinci so se nato "razpršili na različne lokacije", vendar je predvsem kopensko in zračno sledenje vodilo do Floresa, ki so ga našli skritega v jarku ob cesti. Kot so sporočile mehiške sile, je bila operacija izvedena po 19 mesecih nadzora in preučevanja, izpeljana pa je bila "s kirurško natančnostjo, brez enega samega izstreljenega strela".

