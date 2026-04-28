Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V obsežni operaciji aretirali vodjo kartela El Jardinera

Nayarit, 28. 04. 2026 09.47 pred 44 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Mehiške sile aretirale El Jardinera

Mehiške specialne enote so aretirale Audiasa Floresa Silvo, znanega kot "El Jardinero", enega izmed vodilnih poveljnikov kartela Jalisco New Generation (CJNG). Mehiška vlada je sporočila, da med aretacijo ni bil nihče ubit ali poškodovan, vendar so lokalni mediji poročali, da je bilo po dogodku zažganih več avtomobilov in stavb.

Flores je deloval kot regionalni poveljnik, ki je nadzoroval obsežna območja ozemlja kartela ob mehiški obali, zanj pa je bil v Mehiki izdan nalog za aretacijo, ZDA pa že od leta 2021 zahtevajo njegovo izročitev, da bi se soočil z obtožbami zarote za trgovino z drogami in nezakonitega posedovanja orožja.

Mehiški minister za varnost je sporočil še, da je bil v operaciji v mestu Zapopan aretiran tudi Floresov finančni operativec Cesar Alejandro, znan kot "El Guero Conta". Obtožen je pranja denarja iz nezakonitih dejavnosti prek podjetij in slamnatih lastnikov, pa tudi pridobivanja letal, plovil, hiš in rančev za proizvodnjo tekile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Združene države, ki so leta 2025 kartel CJNG označile za teroristično organizacijo, so ponujale nagrado v višini 5 milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov) za informacije, ki bi vodile do aretacije Floresa.

Flores je sicer veljal za potencialnega naslednika Nemesia Oseguere, znanega kot "El Mencho", ki so ga varnostne sile ubile februarja. Njegova smrt je v Mehiki sprožila porast nasilja kartelov, vključno z napadi na podjetja, požiganjem vozil in blokadami cest. Ubitih je bilo več kot 70 ljudi, med njimi 25 pripadnikov Nacionalne garde.

Ameriška agencija za boj proti drogam (DEA) je zaznala prisotnost CJNG v 21 od 32 mehiških zveznih držav, nekateri analitiki pa menijo, da je prisoten v kar 25 zveznih državah, z močnim oporiščem v Jaliscu. Delovanje kartela se je razširilo tudi v približno 100 držav, vključno z ZDA.

Kako je bil ujet vodja kartela?

Flores je bil pridržan v Nayaritu v veliki operaciji mehiških specialnih sil, ki je vključevala več kot 500 vojakov, šest helikopterjev in več letal.

Mehiški marinci so obkolili kočo severno od letoviškega mesta, kjer se je Flores skrival pod zaščito približno 30 pick-up vozil in 60 oboroženih mož, poroča Deutsche Welle. Marinci so se nato "razpršili na različne lokacije", vendar je predvsem kopensko in zračno sledenje vodilo do Floresa, ki so ga našli skritega v jarku ob cesti.

Kot so sporočile mehiške sile, je bila operacija izvedena po 19 mesecih nadzora in preučevanja, izpeljana pa je bila "s kirurško natančnostjo, brez enega samega izstreljenega strela".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni jasno, ali bo Flores preganjan v Mehiki ali v ZDA. Carlos Olivo, nekdanji pomočnik posebnega agenta ameriške agencije za boj proti drogam (DEA) in strokovnjak za CJNG, ga je opisal kot "pomembno osebnost", katere aretacija "bo imela večji vpliv na delovanje CJNG kot odstranitev El Mencha".

Flores Silva je sicer sprva deloval kot vodja varnosti El Mencha ter pomagal voditi proizvodnjo drog in tihotapske operacije kartela v štirih zveznih državah. V mladosti je v ZDA prestajal petletno zaporno kazen zaradi trgovine z drogami, po izpustitvi pa se je vrnil v Mehiko. Leta 2016 je bil nato aretiran zaradi domnevne vpletenosti v zasedi na policijo v Jaliscu, a je bil tri leta pozneje izpuščen.

el jardinero CJNG mehika aretacija kartel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
28. 04. 2026 10.47
V Mehiki lahko zaprejo tretjino prebivalcev, ker so člani raznih kartelov.
Odgovori
+2
2 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669