V obsežni operaciji proti kalabrijski 'Ndrangheti več kot 300 aretiranih

V Italiji so v okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi ’Ndrangheta aretirali 334 ljudi, ki so obtoženi umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.

V Italiji so operacije proti mafiji sicer redno na dnevnem redu, a tokratna močno izstopa po obsežnosti. V operaciji je namreč sodelovalo 2500 policistov, osredotočila pa se je na okrožje Vibo Valentia v Kalabriji, zajela pa je tudi Lombardijo, Piemont, Benečijo, Ligurijo, Toskano, Sicilijo, Lacij in Emilijo-Romanjo. V operaciji so aretirali 334 oseb, 260 jih je pristalo v priporu, 70 pa je bil odrejen hišni pripor. Osumljencem očitajo izsiljevanje, umore, trgovino z drogami, pranje denarja in članstvo v mafijski organizaciji. Med prijetimi osumljenci pa so tudi politiki, podjetniki in celo policist. V akciji so zasegli blago vredno 15 milijonov evrov, mafijska mreža pa je bare, restavracije in hotele uporabljala za pranje denarja, v določeni meri pa je nadzirala celo pogrebe. Nicola Morra, predsednik parlamentarne komisije za boj proti mafiji, je operacijo označil za"gigantski korak" v boju proti organiziranemu kriminalu.