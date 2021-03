V obsežni operaciji v Tennesseeju našli 150 pogrešanih otrok

Operacija, imenovana Volunteer Strong (Močni prostovoljec), se je začela jeseni 2020. Policisti so v vsej državi Tennessee identificirali 240 pogrešanih otrok, iskanja pa so se lotili v skupni akciji preiskovalnega urada Tennessee Bureau of Investigation (TBI), zvezne policije in centra za socialno delo v Tennesseeju. Pomagal jim je tudi Nacionalni center za pogrešane in izkoriščane otroke.

Z delom so začeli januarja letos, v samo dveh mesecih pa uspešno našli 150 otrok, poroča BBC.

Razlogi, zakaj so otroci veljali za pogrešane, so bili različni, je povedala pomočnica na TBI Shelly Smitherman – od otrok, ki so v težkih situacijah zapustili svoj dom, do takšnih, ki so živeli pri družinskih članih, ki niso njihovi skrbniki, in otrok, ki so bili podvrženi zlorabi ali izkoriščanju. Preiskovalci sumijo, da je bilo pet otrok žrtev trgovine z ljudmi, enega pa so rešili iz rok verige ugrabiteljev. V zvezi s tem je sledilo več aretacij, so potrdili pristojni, niso pa razkrili podrobnosti o tem.