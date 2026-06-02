V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj devet mrtvih

V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti dve stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami.

Doslej so po napadih na več četrti mesta našteli štiri smrtne žrtve, še najmanj 51 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije otroci.

Po navedbah prič je odjeknilo več kot deset glasnih eksplozij, nad mestom pa se po napadih vije dim. Prebivalci so se množično zatekli v zaklonišča.

Pet ljudi je bilo ubitih, še najmanj 25 pa ranjenih tudi v Dnipru na vzhodu države.

O desetih ranjenih po zračnih alarmih, ki so se oglasili po večjem delu Ukrajine, poročajo tudi iz Harkova. Nad mesto je po besedah župana Igorja Terehova priletelo 15 dronov in dve raketi.

V Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje.

Moskva je prejšnji teden Ukrajino posvarila pred sistematičnimi napadi v odgovor na napad z dronom, v katerem je bilo minuli mesec v regiji Lugansk na vzhodu, ki jo zaseda Rusija, v študentskem domu ubitih 21 ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek zvečer ponovil zadnje dni že večkrat izrečeno svarilo pred možnostjo obsežnega napada ruske vojske in prebivalce pozval, naj bodo še posebej pozorni na alarme, ki opozarjajo na napade.

Moskva, ki Ukrajino bombardira skoraj vsak noč, je v zadnjih mesecih okrepila tudi napade podnevi. Na okrepljeno obstreljevanje se je Kijev odzval s povečanjem števila lastnih napadov, tudi v notranjosti Rusije.

Danes iz Rusije poročajo o požaru v naftni rafineriji Ilski v Krasnodarju po napadu z dronom, žrtev ni bilo.