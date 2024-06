V 'ognjenem peklu' umrlo več deset oseb

V kuvajtskem mestu Mangaf je izbruhnil požar. Plameni so vzplamteli v stanovanjskem bloku, v katerem so bivali številni tuji delavci. In čeprav je reševalcem številne uspelo rešiti, so našteli tudi več smrtnih žrtev. Številni naj bi po besedah visokega policijskega uradnika umrli zaradi zastrupitve z dimom.