V ognju poginili nemočni žirafi

Po uničujočem požaru v živalskem vrtu v ameriški zvezni državi Virginia sta žalostno poginili dve žirafi. Člani živalskega vrta ter veterinarji so nemudoma prihiteli na kraj dogodka in pričeli z reševanjem dvajsetih drugih živali, nastanjenih na tem območju. Upravitelji živalskega vrta so skrušeni, zahvaljujejo se gasilcem za takojšnjo pomoč, obiskovalcem pa sporočajo, da bo živalski vrt do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Vzrok požara še preiskujejo.

Po poročanju tamkajšnjega živalskega vrta sta v požaru poginili dve žirafi, in sicer priljubljena žirafa po imenu Waffles, šestletnica, ki je v živalski vrt prišla leta 2016, ter njen novi spremljevalec, čigar ime še ni znano. Lastnica Zoofarija Vanessa Roer je ob 17:30 po tamkajšnjem času prejela klic, da je hlev, v katerem sta nastanjeni žirafi, zajel ogenj. "Žirafi sta bili zelo priljubljeni pri naših obiskovalcih ter ekipi," je skrušena dejala Roerjeva. Ognjeni zublji so zajeli streho ter obe nadstropji hleva, kjer sta se žirafi nahajali. Zaradi kopice sena se je ogenj nemudoma širil. Osebje živalskega vrta ter njihov veterinar so prihiteli v nekaj minutah od prejetega klica ter nemudoma pričeli z reševanjem ostalih živali. Na istem območju je nastanjenih še približno dvajset drugih živali, ki pa zaradi hitrega posredovanja osebja niso bile poškodovane ali izgubljene. Osebje živalskega vrta je skrušeno, Zoofari bo do nadaljnjega zaprt. Zahvaljujejo se za izrečene besede podpore in razumevanje v teh težkih časih. Posebna zahvala gre gasilcem iz okrožja Fairfax za njihovo hitri odzivnost.