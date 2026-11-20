Incident s kapo se je zgodil pred 11 dnevi, ko je obiskovalec v živalskem vrtu kapo vrgel v zrak. Kapo je zajel ventilator in jo skozi majhno odprtino odbil v ogrado za povodne konje. Fiona je kapo nato pojedla. Tiskovna predstavnica živalskega vrta je potrdila, da je šlo za nesrečo.
Iz živalskega vrta so sporočili, da je Fiona poginila kljub številnim naporom veterinarjev in ekipe oskrbnikov. Opravili so več pregledov in nato še kolonoskopijo z 2,7-metrskim ultrazvokom.
Operacija zaradi starosti živali ni bila mogoča. Prav tako bi morali narediti več rezov, a povodne konje je zelo težko anestezirati, saj imajo debelo kožo. Tudi z vibracijsko ploščico so želeli spodbuditi, da bi se kapa premaknila po prebavnem traktu.
Obiskovalci se od Fione poslavljajo tudi z rožami in sporočili. "Za vedno naša Fiona," je pisalo na enem, poroča AP.
Na smrt se je odzvala tudi žena ameriškega podpredsednika J. D. Vancea, ki je na Instagramu objavila fotografijo enega od njunih otrok, ki se je pred časom v živalskem vrtu skozi stekleno steno slikal prav s Fiono.
Tehtala le 13 kilogramov
Fiona je postala svetovna spletna senzacija že takoj po skotitvi. Skotila se je približno šest tednov prezgodaj in tehtala le okoli 13 kilogramov, kar je približno polovica običajne teže mladiča povodnega konja.
Njeni oskrbniki so nato na družbenih omrežjih skoraj vsakodnevno objavljali fotografije, videoposnetke in poročila o njenem okrevanju, kar je vzbudilo veliko zanimanje med ljubitelji teh velikih rastlinojedih sesalcev.
Njena zgodba je sovpadala s tragično zgodbo gorile Harambe v istem živalskem vrtu. Maja 2016 je triletni deček splezal pod ograjo v zunanji ograjen prostor, kjer je Harambe dečka napadla. Skrbnik, ki se je ustrašil za dečkovo življenje, je gorilo ustrelil.
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