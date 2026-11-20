Incident s kapo se je zgodil pred 11 dnevi, ko je obiskovalec v živalskem vrtu kapo vrgel v zrak. Kapo je zajel ventilator in jo skozi majhno odprtino odbil v ogrado za povodne konje. Fiona je kapo nato pojedla. Tiskovna predstavnica živalskega vrta je potrdila, da je šlo za nesrečo.

Iz živalskega vrta so sporočili, da je Fiona poginila kljub številnim naporom veterinarjev in ekipe oskrbnikov. Opravili so več pregledov in nato še kolonoskopijo z 2,7-metrskim ultrazvokom.

Operacija zaradi starosti živali ni bila mogoča. Prav tako bi morali narediti več rezov, a povodne konje je zelo težko anestezirati, saj imajo debelo kožo. Tudi z vibracijsko ploščico so želeli spodbuditi, da bi se kapa premaknila po prebavnem traktu.

Obiskovalci se od Fione poslavljajo tudi z rožami in sporočili. "Za vedno naša Fiona," je pisalo na enem, poroča AP.