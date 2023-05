V ograjo Downing Streeta trčil avtomobil, voznika aretirali

Preiskava incidenta, v katerem sicer ni bil nihče poškodovan, še poteka. Na video posnetku je videti bel avtomobil, ki z majhno hitrostjo vozi po ulici Whitehall, kjer je poleg premierjeve rezidence tudi veliko britanskih ministrstev. Nato je zapeljal na pešpot in se ustavil, ko je trčil v velika kovinska vrata, ki varujejo vhod v premierjevo rezidenco.

Na drugih posnetkih je videti policijski kordon okoli avtomobila z odprtim prtljažnikom.

Ulica Downing Street je blizu poslopja britanskega parlamenta, na tem območju pa so po incidentih na pešpoti in pred vladnimi stavbami nameščene varnostne ograje. Kovinska vrata so na vhodu v Downing Street postavili leta 1989 zaradi bombnih napadov Irske republikanske armade (IRA) v Londonu, leta 1991 pa je skupina na rezidenco predsednika vlade izstrelila tri minometne granate.