V Ohiu zaradi požara odredili evakuacijo vasi

Zaradi požara, ki je izbruhnil po železniški nesreči, so v Ohiu odredili evakuacijo vasi. Iztirilo je približno 50 vagonov, ki so tovor prevažali iz Illinoisa v Pensilvanijo.

Včeraj je z železnic, ki peljejo mimo vasi East Palestine, iztiril vlak. Trenutno še ni jasno, kaj točno je povzročilo nesrečo, prav tako ni znano, če je bila v nesreči poškodovana kakšna oseba, poroča AP. Zaradi požara so oblasti odredile evakuacijo vasi. Lokalno srednjo šolo in skupni center so preuredili v zatočišča, prebivalce pa pozvali, naj do preklica nevarnosti zatočišča ne zapuščajo.

Med nekaj deset stanovalci, ki so se zatekli v zatočišče, je bila tudi Ann McAnlis, ki je za odredbo evakuacije izvedela od sosede. "S sprednje verande je posnela fotografijo ognja na nebu. Takrat sem videla, da gre za zelo pomembno stvar," je povedala. Župan Trent Conaway je pojasnil, da so se na pomoč odzvali gasilci iz treh držav. Ti zdaj območje gasijo s pomočjo brezpilotnih letal, z droni pa bodo skušali narediti tudi oceno prizorišča. Izredno nizke temperature, ki so prizadele ZDA, pa so gasilcem delo še otežile. Tovornjaki, ki so črpali vodo za gašenje požara, so namreč zamrznili, je pojasnil Conaway.