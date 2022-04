V Oklahomi sprejeli skoraj popolno prepoved splava

Ukrep, senatni zakon 612, bi opravljanje splava razen za reševanje življenja nosečnice v nujnih medicinskih primerih spremenil kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 10 leti zapora in globo v višini 100.000 dolarjev. Splav bo prepovedan tudi v primeru posilstva ali incesta.

Predlog mora sedaj podpisati le še republikanski guverner Kevin Stitt, ki pa naj bi obljubil, da bo podpisal "vsako zakonodajo za življenje", ki se bo znašla na njegovi mizi. Če bo Stitt zakon podpisal, bo ta začel veljati 26. avgusta.

Zakonodajo uvajajo potem, ko je Oklahoma postala glavna destinacija za ženske iz Teksasa, ki so želele opraviti splav, potem ko je ta zvezna država sprejela zakon, ki prepoveduje postopek po približno šestih tednih, torej v zelo zgodnji fazi nosečnosti.

"Če bo zakon stopil v veljavo, bo to uničujoče za vse, ki iščejo oskrbo v Oklahomi," zatrjuje je koalicija skupin za pravico do splava.

"Skoraj polovica žensk, ki jih trenutno obravnavajo v Oklahomi, so medicinske begunke iz Teksasa. Zdaj pa bi se lahko prebivalci Oklahoma soočili s prihodnostjo, v kateri v svoji državi ne bodo imeli več prostora za to osnovno zdravstveno oskrbo," še poudarja koalicija, ki jo povzema New York Times.

Predstavnik Jim Olsen, republikanec iz Rolanda in avtor zakona, je dejal, da je bil ukrep sprejet v pričakovanju odločitve vrhovnega sodišča o zakonu Mississippija, ki prepoveduje splav po 15 tednih nosečnosti. Če bi sodišče potrdilo ta zakon, bi lahko razveljavilo odločbo Roe proti Wade iz leta 1973, ki je določila ustavno pravico do splava, in je državam prepovedala prepoved postopka pred predvidenim preživetjem ploda, kar je približno 23 tednov.

Od Floride do Idaha sicer organi zveznih držav delujejo, kot da je bil Roe vs. Wade že odstranjen, pravijo kritiki. Prav tako pospešeno uvajajo omejitve, katerih cilj je, da bi splav postal nezakonit v čim več okoliščinah.

"Očitno sem navdušen, ker imamo možnost, da bomo videli rešenih veliko življenj dojenčkov, delno je to seveda odvisno od prihodnjih sodb sodišča," je dejal Olsen. Povedal je, da je bil zakon sprejet brez razprave. "Nihče ni razpravljal in nihče ni spraševal," je dejal. "Pravzaprav sem bil kar šokiran."

Če bi razveljavili Roe proti Wade, bi splav ostal zakonit v več kot polovici držav, ne pa tudi v širokem pasu Srednjega zahoda in Juga. Medtem ko bodo nekatere ženske lahko potovale v druge zvezne države ali se zanašale na tablete za prekinitev nosečnosti, mnoge v skupinah z nižjimi dohodki do splava ne bodo imele dostopa.

V ZDA sicer danes opravijo veliko manj splavov pri najstnicah kot v preteklosti. Tipična ženska, ki se zdaj v ZDA odloči za splav, je najverjetneje že mati, revna, neporočena, v poznih 20-ih letih, ima nekaj izobrazbe in je v zelo zgodnji nosečnosti.