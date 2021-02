V okolici Siska so se zatresla tla, potres čutili tudi v Zagrebu

Trajal je kratek čas, so ga pa čutili tudi v 49 kilometrov oddaljeni hrvaški prestolnici Zagreb, poroča Index.hr. Prebivalci poročajo o tresenju železarne Sisek.

EMSC poroča še, da se je v okolici Petrinje občutil močan udar in da je tresenje trajalo dlje časa. Prebivalci poročajo, da so tam najprej zaslišali glasen ropot, ki mu je sledilo tresenje. Potres so čutili tudi v prejšnjem potresu zelo prizadeti Glini, še poročaIndex. hr.