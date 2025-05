Bombe nad Gazo in njenimi bolnišnicami terjale več deset žrtev

Razmere so danes zaostrene tudi na zasedenem Zahodnem bregu, potem ko so neznani napadalci streljali na vozilo pri nezakoniti izraelski naselbini Bručin in pri tem ubili nosečo voznico, katere otroka so nato rešili s carskim rezom.

Netanjahu je izrazil ogorčenje zaradi "terorističnega napada", po poročanju lokalnih medijev pa so okupacijske sile na Zahodnem bregu zaprle vse ceste okoli bližnjega palestinskega mesta. Načelnik izraelskega generalštaba Ejal Zamir je danes ob obisku prizorišča napada obljubil, da bo vojska ukrepala zoper storilce.