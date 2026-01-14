Naslovnica
Tujina

V okviru posojila EU Ukrajini 60 milijard evrov za vojaško pomoč

Bruselj, 14. 01. 2026 16.02 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Posojilo EU Ukrajini

Posojilo Ukrajini v višini 90 milijard evrov za obdobje 2026-27 naj bi po predlogu Bruslja razdelili na dva dela, in sicer naj bi EU 60 milijard evrov namenila za vojaško podporo Ukrajini, 30 milijard pa za podporo proračunu in izvedbo reform, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ukrajina predlog Bruslja glede posojila za pomoč Kijevu pozdravlja.

"Ruska agresija proti Ukrajini ne kaže znakov upočasnitve, nobenih znakov želje po miru," je na novinarski konferenci v Bruslju dejala Ursula von der Leyen. "Nasprotno, v božičnem času smo videli, kako je Rusija okrepila svoje napade, pri čemer je napadala civiliste in infrastrukturo, in to se mora končati," pravi.

Kot je dejala, si vsi želimo miru. Da bi to dosegli, pa mora biti Ukrajina v močnem položaju, in "zato ukrepamo".

Kot je spomnila, bo EU Ukrajini v skladu s sklepom decembrskega vrha Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovila 90 milijard evrov posojila. Tretjina oziroma 30 milijard evrov bo namenjena podpori ukrajinskemu proračunu za izvedbo reform in modernizacijo države. Ta sredstva so pogojena z izvajanjem reform, je poudarila in med pogoji izpostavila "zavezanost Ukrajine močnim demokratičnim procesom, pravni državi in protikorupcijskim ukrepom".

Preostali dve tretjini posojila, to je 60 milijard evrov, bosta namenjeni vojaški pomoči Ukrajini. Kot je dejala von der Leyen, bodo ta sredstva namenjena v prvi vrsti nakupu opreme iz Ukrajine in Evropske unije. "Če v tej regiji ni mogoče kupiti potrebne opreme, (...) jo bo včasih morda treba kupiti zunaj Evropske unije in regije," je dejala.

Preberi še Zelenski pričakuje konec vojne v Ukrajini do sredine leta 2026

Ta podpora bo zagotovila, da bo Ukrajina lahko okrepila svojo obrambo na bojišču in razširila svoje vojaške zmogljivosti, hkrati pa ohranila državo in zagotavljala bistvene javne storitve, je dejala von der Leyen.

"Zdaj računamo na to, da se bosta Evropski parlament in Svet EU hitro dogovorila o teh predlogih, da bomo lahko prvo izplačilo izvedli aprila," je dodala.

Evropska komisarka Marta Kos pa je poudarila, da ne bi smel nihče dvomiti, da bo EU še naprej podpirala Ukrajino. "90 milijard evrov vreden sveženj podpore Ukrajini je več kot le finančna pomoč. Potrjuje našo zavezanost izgradnji močnejše in stabilnejše Ukrajine, ki se bo sposobna kratkoročno braniti, hkrati pa se bo pripravljala na članstvo v EU, okrevanje in dolgoročno blaginjo," je poudarila.

Posojilo EU Ukrajini
Posojilo EU Ukrajini
FOTO: Shutterstock

EU bo posojilo financirala z zadolževanjem na kapitalskih trgih. Poroštva bodo zagotovljena iz proračuna EU in jih ne bo treba zagotoviti državam članicam.

Kot je danes pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis, bodo stroški obresti posojila sprva kriti s prispevki 24 sodelujočih držav članic v proračun EU, morebitne strukturne rešitve pa bodo preučili v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Pri posojilu ne želijo sodelovati Madžarska, Slovaška in Češka.

Ukrajina pozdravila predlog Bruslja glede posojila za pomoč Kijevu

Ukrajina je danes pozdravila predlog Evropske komisije o 90 milijard evrov vrednem posojilu, v okviru katerega naj bi EU Kijevu v tem in prihodnjem letu namenila 60 milijard za obrambne potrebe, 30 milijard pa za delovanje države. Finančno stabilna in obrambno sposobna Ukrajina je temelj evropske varnosti, je sporočila premierka Julija Sviridenko.

"V vojnem času je finančna stabilnost neločljivo povezana z obrambo in energetsko varnostjo. Ta sveženj krepi obrambno sposobnost Ukrajine, ščiti kritične energetske sisteme in ohranja delovanje državnih in bistvenih javnih storitev," je Sviridenko zapisala na družbenem omrežju X. Obenem se je zahvalila za podporo Ukrajini.

Kot je poudarila, je zdaj bistvena hitra potrditev zakonodajnega svežnja na Svetu EU in v Evropskem parlamentu. "Močna, finančno stabilna, energetsko odporna in obrambno sposobna Ukrajina je temelj evropske varnosti," je dejala.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je poudaril, da zakonodajni sveženj, ki ga je predstavil Bruselj, krepi obrambo Ukrajine, varuje makrofinančno stabilnost in zagotavlja nadaljnje delovanje bistvenih javnih storitev med rusko agresijo.

Dogovor o nadaljnji podpori Ukrajini s posojilom v višini 90 milijard evrov za letošnje in prihodnje leto so voditelji EU dosegli na decembrskem vrhu, pri tem pa niso podprli uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, za kar si je prizadevalo tako več članic kot komisija. Kot so danes sporočili v Bruslju, si unija pridržuje pravico, da za odplačilo posojila uporabi v EU zamrznjena ruska sredstva v skladu s pravom EU in mednarodnim pravom.

posojilo eu ukrajina vojaška pomoč

