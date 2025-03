V okviru preiskave korupcije v Evropskem parlamentu pet obtoženih

Osumljence so pridržali v četrtek, ko so preiskovalci tako v Belgiji kot na Portugalskem izvedli obsežne racije. Preiskovalni sodnik je za četverico odredil podaljšanje preiskovalnega pripora, petega pa so pod določenimi pogoji spustili na prostost, so v torek sporočili v izjavi.

Obenem so v ponedeljek oblasti izvedle nove preiskave v poslopju Evropskega parlamenta. Tudi te so potekale v povezavi z očitki, da je Huawei poskušal s podkupovanjem evropskih poslancev vplivati na proces odločanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

V središču preiskave naj bi bili tako lobisti Huaweia kot asistenti evropskih poslancev, ki naj bi prošnje za posredovanje prenašali do evropskih poslancev.

Belgijska policija je med drugim v zgradbi Evropskega parlamenta v Bruslju zapečatila pisarno Adama Mouchtarja, posebnega svetovalca nekdanjega evropskega poslanca Franca Bogoviča v njegovem zadnjem mandatu med letoma 2019 in 2024, med drugim poroča spletni portal Necenzurirano. Mouchtar je bil tudi svetovalec več drugih evropskih poslancev.