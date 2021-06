V Omanskem zalivu potonila iranska vojaška ladja

V Omanskem zalivu je v nejasnih okoliščinah najprej zagorela in se nato potopila največja vojaška ladja iranske mornarice. Kljub prizadevanju jim ni uspelo rešiti podporne ladje Kharg, poimenovane po otoku, ki je glavni naftni terminal Irana.

Požar se je začel okoli 2:25 zjutraj, po navedbah iranske mornarice pa je izbruhnil v "enem od sistemov" plovila. Gasilci so se z ognjenimi zublji borili 20 ur, preden je ladja potonila v bližini iranskega pristanišča Jask, približno 1.270 kilometrov jugovzhodno od Teherana v Omanskem zalivu blizu Hormuške ožine - ozkega ustja Perzijskega zaliva. Plovilo je pred dnevi odplulo v mednarodne vode na misijo usposabljanja. Fotografije, ki krožijo po iranskih družbenih omrežjih, prikazujejo mornarje v rešilnih jopičih, ki zapuščajo plovilo, za njimi pa se širi ogenj. Državna televizija in pol uradne tiskovne agencije so Kharg označile kot "ladjo za usposabljanje". Tiskovna agencija Fars je objavila video posnetek gostega, črnega dima, ki se dviguje z ladje v sredo zgodaj zjutraj.

icon-expand Požar na ladji FOTO: AP

Satelitske fotografije podjetja Planet Labs Inc., ki jih je analiziral AP, so pokazale, da je bil Kharg v torek zahodno od Jaska. Sateliti ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero, ki spremljajo požare iz vesolja, so na območju Jaska zaznali požar, ki se je začel tik pred časom požara, o katerem je poročal Fars.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Kharg sicer služi kot eno redkih plovil v iranski mornarici, ki lahko drugim ladjam na morju zagotovi oskrbo. Prav tako lahko dvigne težki tovor in služi kot izhodišče za helikopterje. Vojna ladja, zgrajena v Veliki Britaniji in dana v uporabo leta 1977, je v iransko mornarico vstopila leta 1984 po dolgih pogajanjih, ki so sledila iranski islamski revoluciji leta 1979. Iranska mornarica običajno obvladuje patrulje v Omanskem zalivu in širših morjih, medtem ko državna paravojaška revolucionarna garda deluje v plitvejših vodah Hormuške ožine in Perzijskega zaliva. V zadnjih mesecih pa je mornarica lansirala nekoliko večji komercialni tanker z imenom Makran, ki ga je predelala, da služi podobnim namenom kot Kharg.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Iranski uradniki razloga za požar na ladji Kharg niso navedli. Je pa zagorelo po vrsti skrivnostnih eksplozij, ki so se začele leta 2019, usmerjene pa so na ladje v Omanskem zalivu. Ameriška mornarica je pozneje Iran obtožila, da je ladje ciljal z minami, eksplozivi s časovno omejitvijo, ki so jih potapljači običajno pritrdili na trup plovila.