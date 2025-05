V Omanu nov krog jedrskih pogovorov med Iranom in ZDA

Da bo kmalu prišlo do novega kroga pogajanj, je povedal tudi visoki ameriški uradnik, ki je današnje pogovore opisal kot pozitivne. "Dosežen je bil dogovor o nadaljnjih pogovorih in nadaljevanju dela na tehničnih elementih. Današnji izid nas opogumlja in veselimo se našega naslednjega srečanja, ki bo v bližnji prihodnosti ," je dejal uradnik, ki ni želel biti imenovan.

Omanski zunanji minister Badr Albusaidi je nato sporočil, da se bodo pogajanja nadaljevala, ko se bosta obe strani posvetovali s svojimi voditelji. Dejal je še, da so na tokratnih pogajanjih obravnavali "koristne in originalne zamisli".

" Četrti krog posrednih pogajanj med Iranom in ZDA se je zaključil. Pogovori so bili težki, a koristni za boljše razumevanje stališč drug drugega in iskanje razumnih in realističnih načinov za premagovanje razlik ," je na družbenem omrežju X dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmael Bagai. Kot je dodal, je načrtovan nov krog pogajanj, ki ga bo koordiniral in napovedal Oman.

Pogajanja Irana in ZDA v Omanu

Pogovori, ki jih je vodil posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff, so bili "spet neposredni in posredni ter so trajali več kot tri ure", je dodal.

Iranski mediji so pred tem danes poročali, da je v Maskatu ob posredovanju Omana stekel četrti krog posrednih pogovorov med Iranon in ZDA.

Pogovori so sledili prejšnjim trem krogom pogajanj, ki so se začeli pred skoraj mesecem dni in predstavljajo stike na najvišji ravni med stranema, odkar se je Washington leta 2018, med prvim mandatom predsednika Donalda Trumpa, umaknil iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu.

Strani sta po koncu prejšnjih krogov pogajanj poročali o napredku, vendar je bilo tudi nekaj nesoglasij glede iranske pravice do bogatenja urana, za katero Teheran pravi, da se o njej ne bo pogajal.

To je pred današnjimi pogovori ponovno poudaril tudi iranski zunanji minister Abas Aragči. Hkrati je dejal, da "pogajanja napredujejo". Izrazil je upanje, da bodo v tem krogu dosegli "odločilno točko".

Bagai pa je dejal, da si bo Iran v tem krogu pogajanj prizadeval za omilitev sankcij in pravico do jedrske energije v miroljubne namene. "Delegacija (...) si bo z vsemi močmi prizadevala za obrambo interesov iranskega naroda in ohranitev naših dragocenih dosežkov na področju miroljubne jedrske energije, hkrati pa si bo prizadevala za odpravo sankcij," je povedal.

Zadnji krog pogajanj med Iranom in ZDA je potekal v luči živahne diplomatske dejavnosti v regiji, saj se ameriški predsednik Trump prihodnji teden odpravlja na svojo prvo večjo turnejo po zalivskih državah, Aragči pa se je ta konec tedna mudil v Savdski Arabiji in Katarju.

Četrti krog pogajanj bi sicer moral potekati 3. maja, vendar je bilo srečanje preloženo. Posrednik v pogajanjih Oman je za preložitev, ki je bila objavljena po tem, ko so ZDA uvedle nove sankcije proti Teheranu, navedel "logistične razloge".