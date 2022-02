V operaciji ameriških sil proti skrajnežem v Siriji ubitih sedem civilistov

Glede na informacije, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih in med lokalnim prebivalstvom, naj operacija ne bi bila usmerjena proti članom Islamske države (IS), ampak proti rivalski skupini Al Kaida.

Protiteroristično operacijo pod vodstvom ameriških specialnih enot je potrdilo tudi obrambno ministrstvo ZDA. "Misija je bila uspešna," je danes sporočil Pentagon in dodal, da med ameriškimi silami ni bilo žrtev.

Po navedbah vodje observatorija Rahmana je bila to največja operacija ameriških sil na območju Idliba od oktobra 2019, ko je bil v podobni operaciji ubit vodja džihadistične IS Abu Bakr al Bagdadi.

Koalicijske sile pod vodstvom ZDA se v Siriji sicer borijo proti skrajnežem IS, ki je poleti 2014 prevzela nadzor nad velikim delom območij na severu Iraka in razglasila kalifat, ki je vključeval tudi območja v Siriji. IS je bila marca 2019 vojaško poražena, vendar je še vedno aktivna v obeh državah in še naprej izvaja napade.