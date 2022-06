V operaciji Europola razbili široko mrežo tihotapcev ljudi

Skupina, v kateri so poleg Nemčije sodelovale še Avstrija, Madžarska, Romunija, Srbija in Nizozemska, je aretirala tudi 126 sostorilcev, so sporočili iz Europola in prijete "kralje tihotapcev" označili za zelo nevarne. Iz nemške zvezne policije so sicer sporočili, da šest tihotapcev še iščejo.

Dodali so, da so bili v tihotapstvo vključeni večinoma sirski državljani, imeli pa so povezave v državah izvora, tranzitnih državah in ciljnih državah. V okviru operacije so odkrili 916 "primerov tihotapljenja", opravili 151 hišnih preiskav in zasegli premoženje v vrednosti skoraj milijon evrov.

Tihotapci so za prevoz migrantov iz Turčije prek zahodnega Balkana, Romunije in Madžarske proti Avstriji, Nemčiji in Nizozemski uporabljali tovorne prostore tovornjakov, zaprte kombije in osebne avtomobile. Za takšen "življenjsko nevaren prevoz" so tihotapci zaračunavali od 4000 do 10.000 evrov na posameznika, svoje storitve pa so oglaševali na družbenih medijih in s tem skušali prepričati svojce migrantov, da je takšen prevoz varen.

Plačila so večinoma potekala prek tako imenovanega plačilnega sistema hawala, neformalne mreže denarnih transakcij, ki je utemeljena na medsebojnemu zaupanju in uporabi posrednikov, stranki pa se v živo ne srečata.