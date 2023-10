V opustošenem Acapulcu plenijo po trgovinah, v mesto prispela vojska

Mehiške oblasti so v Acapulco, ki ga je prizadel orkan pete kategorije, napotile okoli 17.000 vojakov in policistov, da bi v opustošenem mestu znova vzpostavili red. Zaradi pomanjkanja hrane in vode prebivalci plenijo po trgovinah, nekateri izkoriščajo izredne razmere in iz nakupovalnih centrov odnašajo drage elektronske naprave in oblačila.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Orkan Otis je v sredo dosegel zahodno obalo Mehike s hitrostjo vetra do 270 kilometrov na uro. V samo 12 urah se je iz tropske nevihte okrepil v orkan pete kategorije. Acapulco je med najbolj prizadetimi območji v Mehiki, poškodovanih je 80 odstotkov vseh hotelov, poroča BBC. Število smrtnih žrtev je v soboto naraslo na 39, še najmanj 10 ljudi pogrešajo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Več sto tisoč prebivalcev ostaja brez elektrike in vode. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo prebivalce v močno prizadetih soseskah, ki plenijo po trgovinah. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Glavna cesta, ki povezuje Acapulco z drugimi deli države, je bila zaradi škode več dni zaprta, kar je onemogočilo dostavo osnovnih dobrin v mesto. V soseski Renacimiento so prebivalci jezni zaradi pomanjkanja pomoči. "Vlada nam ni dala nobene pomoči, niti upanja," je za tiskovno agencijo Reuters povedal Apolonio Maldonado. "Ni hrane, vzmetnic, postelj," je še dodal. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je obljubil pomoč pri obnovi mesta, ob tem pa je svoje politične tekmece obtožil, da pretiravajo s številkami glede obsega plenjenja, da bi diskreditirali vlado pred volitvami prihodnje leto. "Krožijo kot jastrebi, ni jim mar za bolečino ljudi, hočejo nas prizadeti, saj je bilo veliko mrtvih," je predsednik dejal v videu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih. Otis je sicer najmočnejša nevihta, ki je kadar koli prizadela mehiško pacifiško obalo. Škoda je ocenjena na več milijard dolarjev.