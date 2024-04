V Orenburgu kritično zaradi težav na jezu, Moskva sumi na malomarnost

Za območje so razglasili izredno stanje na državni ravni, Moskva pa je v regijo napotila okrepitve ter namenila dodatna finančna sredstva za spopadanje z izrednimi razmerami.

Jez blizu mesta Orsk nedaleč od rusko-kazahstanske meje, ki je bil zgrajen leta 2014, je zaradi močnega deževja popustil v petek zvečer. Oblasti so že sprožile kazenski postopek zaradi suma malomarnosti upravljanja z jezom in kršenja varnostnih pravil.

Jez je bil zgrajen, da zdrži največ 5,5 metra visok vodostaj, po močnem deževju pa se je ta dvignil do devetih metrov.

Za celotno regijo Orenburg, ki vključuje mesto Orsk, so oblasti že pred tem razglasile izredne razmere, potem ko se je gladina reke Ural nevarno dvignila zaradi taljenja ledu. Oblasti tako svarijo tudi zaradi visokega vodostaja reke Ural, ki teče tudi skozi mesto Orenburg.

"Razmere so kritične, saj voda še naprej dere skozi mesto. Pričakovati je, da bo vodostaj še naraščal," je na Telegramu sporočil župan mesta Orenburg Sergej Salmin in dodal, da je voda v primerjavi s prejšnjimi dnevi narasla še za četrt metra. Vremenoslovci sicer pričakujejo, da bo voda najbolj narasla v sredo.

Ruske oblasti so zaradi močnega deževja in poka jezu razglasile "izredne razmere", kar bo omogočilo, da bo na prizadeto območje odšlo več reševalnih ekip, ravno tako bo za sanacijo škode na voljo več denarja.

V poplavah so v mestu Orsk sicer umrle tri osebe. Poplave pa so v zadnjih dneh prizadele tudi bližnji Kazahstan. Kot je opozoril predsednik države Kasim-Žomart Tokajev, so zdajšnje poplave ena najhujših naravnih nesreč v Kazahstanu v zadnjih 80 letih.