Tujina
V orjaških bučah veslajo za zmago
Oranžne, okrogle, zelene, rumene, velike, majhne ... september je mesec, ko polja krasijo buče vseh velikosti, barv in oblik. In medtem ko sladokusci zbirajo recepte za bučne juhe, kolače, testenine ... pa so v Nemčiji v njih našli povsem drugačen, še neizkoriščen potencial. V kraju Mechernich so namreč to jesensko zelenjavo spremenili v športni rekvizit.
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