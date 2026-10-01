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V orjaških bučah veslajo za zmago

Mechernich, 01. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Regata v bučah

Oranžne, okrogle, zelene, rumene, velike, majhne ... september je mesec, ko polja krasijo buče vseh velikosti, barv in oblik. In medtem ko sladokusci zbirajo recepte za bučne juhe, kolače, testenine ... pa so v Nemčiji v njih našli povsem drugačen, še neizkoriščen potencial. V kraju Mechernich so namreč to jesensko zelenjavo spremenili v športni rekvizit.

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