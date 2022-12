V Oslu in Stockholmu bodo podelili Nobelove nagrade

Nagrada za fiziologijo ali medicino gre letos v roke švedskemu genetiku Svanteju Pääbu. Nobelovci za fiziko so Alain Aspect, John F. Clauser in Anton Zeilinger, nagrado za kemijo pa bodo letos prejeli Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal in Karl Barry Sharpless. Nobelovo nagrado za književnost prejme francoska pisateljica Annie Ernaux, nagrajenci za ekonomijo pa so Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond in Philip H. Dybvig.

Nobelove nagrade tradicionalno podelijo 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela. Vsaka nagrada dobitniku prinaša ček v višini 10 milijonov švedskih kron (900.000 evrov). Če je dobitnikov več, se ta znesek med njimi razdeli.