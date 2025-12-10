V Oslu in Stockholmu bodo podelili Nobelove nagrade

Venezuelska opozicijska voditeljica bi morala v torek v Oslu nastopiti na novinarski konferenci, s čimer bi se prvič po enajstih mesecih pojavila v javnosti. Vendar je bila ta odpovedana, saj ni bilo jasno, kje Machado je in ali bo nagrado prevzela osebno.

Machado je v domovini obtožena dejanj zarote, spodbujanja sovraštva in terorizma. Pod preiskavo je tudi zaradi podpore namestitvi ameriških vojaških sil v Karibskem morju v okviru domnevnega boja ZDA proti tihotapljenju mamil. Venezuelski generalni državni tožilec Tarek William Saab je zato napovedal, da jo bodo v primeru odhoda na Norveško obravnavali kot ubežnico.