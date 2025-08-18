Svetli način
Tujina

Ukradli redek diamant, vreden 25 milijonov, izsledili so jih v osmih urah

Dubaj, 18. 08. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 1 uro

Trije moški so v Dubaju pretentali zlatarja in mu ukradli redek rožnati diamant, vreden 25 milijonov dolarjev (21,4 milijona evrov). Dubajska policija je v osmih urah od prejema prijave identificirala in izsledila osumljence ter zasegla diamant, še preden bi ga lahko kriminalna združba pretihotapila iz države.

Operacija 'rožnati diamant' je privedla do aretacije treh osumljencev, ki so več kot leto dni načrtovali krajo, je sporočila dubajska policija. 

Lastnika diamanta, zlatarja, so prepričali, da se za nakup zanima bogat kupec, v ta namen pa so najemali luksuzna vozila, organizirali več sestankov v prestižnih hotelih in celo najeli priznanega strokovnjaka za diamante, da bi preveril kakovost diamanta. Lastnik je sčasoma pristal, da bo diamant prinesel iz svoje trgovine. 

Osumljenci so ga zvabili v vilo pod pretvezo, da se bo tam srečal s kupcem. Ko jim je pokazal diamant, so ga zasegli in z njim pobegnili. 

Trije aretirani osumljenci. Vsi so državljani ene od azijskih držav.
Trije aretirani osumljenci. Vsi so državljani ene od azijskih držav. FOTO: Dubajska policija

Dubajska policija je v nekaj minutah po prejemu prijave ustanovila specializirano delovno skupino, ki je nato v osmih urah identificirala in izsledila osumljence, ki so se po ropu razšli, poroča Gulf News. Izvedli so racije na več lokacijah in zasegli diamant, ki je bil skrit v hladilniku. Kriminalna združba ga je nameravala pretihotapiti v eno od azijskih držav. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rožnati diamant tehta 21,25 karata in ima edinstveno stopnjo čistosti. Velja za praktično nenadomestljivega, saj obstaja le 0,01-odstotna verjetnost, da bi našli še enega te vrste, navajajo lokalni mediji. 

Lastnik diamanta je bil nad hitrostjo policije navdušen. "Na moje presenečenje so me že naslednje jutro poklicali in povedali, da so osumljence aretirali, diamant pa zasegli," je komentiral. 

wsharky
18. 08. 2025 14.01
+1
fantje, pridite na učno uro k našim zmikavtom
ODGOVORI
1 0
bohinj je zakon
18. 08. 2025 13.43
+1
Slaba priprava. Fantje nazaj v šolo.
ODGOVORI
1 0
proofreader
18. 08. 2025 13.32
+5
Pri nas kaj takega ni možno, ker informacijska pooblaščenka ne dovoli kamer.
ODGOVORI
7 2
boslo
18. 08. 2025 13.29
+3
So govorili balkansko?
ODGOVORI
4 1
flojdi
18. 08. 2025 13.27
+2
..tudi diamanti me ne niti najmanj ne zanimajo;ker
ODGOVORI
2 0
fotr80
18. 08. 2025 13.22
+7
a to se lahko komentira, unega ki je pa streljal na storkljo pa ne...? seveda ker je sine bogatega oceta.
ODGOVORI
8 1
vvvilice
18. 08. 2025 13.22
+6
Zveni kot iz rubrike saj ni res, pa je.
ODGOVORI
6 0
losser
18. 08. 2025 13.18
-2
To je samo propaganda kako so oni varni. Nič ni res.
ODGOVORI
2 4
assassin911
18. 08. 2025 13.14
+6
Ne vem če se bo to dobro končalo za tatove. Verjetno ne bodo imeli več s kom krasti.
ODGOVORI
6 0
Evropa_Evropejcem
18. 08. 2025 13.07
+10
Takšna učinkovitost policije je za našega škilavega golobjega pribočnika znanstvena fantastika
ODGOVORI
13 3
