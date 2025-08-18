Ukradli redek diamant, vreden 25 milijonov, izsledili so jih v osmih urah

Operacija 'rožnati diamant' je privedla do aretacije treh osumljencev, ki so več kot leto dni načrtovali krajo, je sporočila dubajska policija.

Lastnika diamanta, zlatarja, so prepričali, da se za nakup zanima bogat kupec, v ta namen pa so najemali luksuzna vozila, organizirali več sestankov v prestižnih hotelih in celo najeli priznanega strokovnjaka za diamante, da bi preveril kakovost diamanta. Lastnik je sčasoma pristal, da bo diamant prinesel iz svoje trgovine.

Osumljenci so ga zvabili v vilo pod pretvezo, da se bo tam srečal s kupcem. Ko jim je pokazal diamant, so ga zasegli in z njim pobegnili.