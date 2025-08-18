Ukradli redek diamant, vreden 25 milijonov, izsledili so jih v osmih urah

Operacija 'rožnati diamant' je privedla do aretacije treh osumljencev, ki so več kot leto dni načrtovali krajo, je sporočila dubajska policija.
Lastnika diamanta, zlatarja, so prepričali, da se za nakup zanima bogat kupec, v ta namen pa so najemali luksuzna vozila, organizirali več sestankov v prestižnih hotelih in celo najeli priznanega strokovnjaka za diamante, da bi preveril kakovost diamanta. Lastnik je sčasoma pristal, da bo diamant prinesel iz svoje trgovine.
Osumljenci so ga zvabili v vilo pod pretvezo, da se bo tam srečal s kupcem. Ko jim je pokazal diamant, so ga zasegli in z njim pobegnili.
Dubajska policija je v nekaj minutah po prejemu prijave ustanovila specializirano delovno skupino, ki je nato v osmih urah identificirala in izsledila osumljence, ki so se po ropu razšli, poroča Gulf News. Izvedli so racije na več lokacijah in zasegli diamant, ki je bil skrit v hladilniku. Kriminalna združba ga je nameravala pretihotapiti v eno od azijskih držav.
Rožnati diamant tehta 21,25 karata in ima edinstveno stopnjo čistosti. Velja za praktično nenadomestljivega, saj obstaja le 0,01-odstotna verjetnost, da bi našli še enega te vrste, navajajo lokalni mediji.
Lastnik diamanta je bil nad hitrostjo policije navdušen. "Na moje presenečenje so me že naslednje jutro poklicali in povedali, da so osumljence aretirali, diamant pa zasegli," je komentiral.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.