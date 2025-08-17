Svetli način
Tujina

V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

Pariz, 17. 08. 2025 07.25 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
Voditelji Francije, Nemčije in Združenega kraljestva bodo gostili virtualno srečanje zaveznic Ukrajine v okviru tako imenovane koalicije voljnih. V ospredju naj bi bila med drugim razprava o varnostnih jamstvih za Ukrajino v primeru mirovnega dogovora z Rusijo.

Med drugim naj bi razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru morebitnega prihodnjega mirovnega sporazuma z Rusijo.
Med drugim naj bi razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru morebitnega prihodnjega mirovnega sporazuma z Rusijo. FOTO: AP

Srečanje, ki ga bodo koordinirali francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer, naj bi se začelo ob 15. uri po srednjeevropskem času. Kdo vse bo na njem sodeloval, še ni znano.

Sestanek sledi dolgo pričakovanemu petkovemu srečanju ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski.

Preberi še Putin: Srečanje s Trumpom zelo koristno in pravočasno

Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne. Med drugim so poudarili, da bodo še naprej podpirali Ukrajino in da bo ta odločitve o svojem ozemlju sprejemala sama.

Koalicija voljnih je skupina okoli 30 držav, ki se je oblikovala na pobudo Pariza in Londona z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor spoštovanja morebitnega premirja.

Pozdravili so tudi Trumpovo izjavo o ameriških varnostnih zagotovilih, pri čemer so izpostavili, da je koalicija voljnih pripravljena pri tem igrati aktivno vlogo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri odpotoval v Washington na pogovor k Trumpu. Na dan Trumpovega srečanja s Putinom se je mudil v Londonu, kjer se je s Starmerjem pogovarjal prav o varnostnih jamstvih in pogojih za trajen mir. Kot je po srečanju dejal Starmer, je koalicija že pripravila izvedljive vojaške načrte za primer prekinitve ognja.

