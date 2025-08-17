V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

Voditelji Francije, Nemčije in Združenega kraljestva bodo gostili virtualno srečanje zaveznic Ukrajine v okviru tako imenovane koalicije voljnih. V ospredju naj bi bila med drugim razprava o varnostnih jamstvih za Ukrajino v primeru mirovnega dogovora z Rusijo.

Med drugim naj bi razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru morebitnega prihodnjega mirovnega sporazuma z Rusijo. FOTO: AP icon-expand

Srečanje, ki ga bodo koordinirali francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer, naj bi se začelo ob 15. uri po srednjeevropskem času. Kdo vse bo na njem sodeloval, še ni znano. Sestanek sledi dolgo pričakovanemu petkovemu srečanju ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski.

Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne. Med drugim so poudarili, da bodo še naprej podpirali Ukrajino in da bo ta odločitve o svojem ozemlju sprejemala sama.

Koalicija voljnih je skupina okoli 30 držav, ki se je oblikovala na pobudo Pariza in Londona z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor spoštovanja morebitnega premirja.