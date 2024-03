Tornadi pometli mobilne domove in počitniške hiške

Osrednji del ZDA so v četrtek zvečer prizadela neurja, ki so jih ponekod spremljali tornadi. Eden od njih je opustošil naselje mobilnih domov v zvezni državi Indiana, kjer je bilo veliko poškodovanih. O škodi in ranjenih poročajo še iz zveznih držav Ohio in Kentucky. Ekipe z reševalnimi psi se že prebijajo skozi ruševine in iščejo morebitne žrtve, doslej so neurja terjala tri smrtne žrtve.