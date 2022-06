V otroškem vozičku sprehajali psa, dojenčico pa pustili v vročem avtu

Na vroč poletni dan, ko so v Umagu izmerili 30 stopinj Celzija, so gasilci in policisti prejeli obvestilo o dojenčku, ki so ga starši pustili samega v zaklenjenem avtomobilu. 7-mesečno deklico so uspešno rešili, k sreči pa ni utrpela poškodb. Ko so gasilci že zaključili intervencijo, so se pojavili sorodniki deklice - neuradno mama, dedek in babica - ki so, medtem ko je bila deklica sama v vročem vozilu, v otroškem vozičku sprehajali psa.

V sredo okoli 12.30 je bila hrvaška policija obveščena o dojenčku, ki so ga starši pustili samega v zaklenjenem avtomobilu. Na kraj so nemudoma prispeli gasilci Gasilske brigade Umag, razbili okno in iz vročega avtomobila rešili komaj sedemmesečno deklico. V avtu so izmerili 40 stopinj Celzija. Reševalci so otroka pregledali in ugotovili, da deklica ni poškodovana. Preventivno so jo prepeljali v bolnišnico v Izolo na pregled k pediatru.

Hrvaški policisti so na podlagi preiskave kazensko ovadili tri nemške državljane, stare 22, 47 in 48 let. Ugotovili so, da so Nemci deklico za 45 minut pustili samo v zaklenjenem avtomobilu z zaprtimi okni. Osumljeni so storitve kaznivega dejanja kršenja otrokovih pravic. Neuradno naj bi šlo za dekličino mamo, babico in dedka.

