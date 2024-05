V otroških čevljih kitajskega trgovca Shein našli strupene snovi

Oblasti v južnokorejski prestolnici Seul so sporočile, da so v otroških čevljih, ki jih prodaja kitajski spletni trgovec Shein, odkrili strupene snovi v količinah, ki so za več stokrat presegle dovoljene vrednosti. Med pregledom izdelkov v ponudbi so ugotovili presežne vrednosti formaldehida in ftalatov, ki so lahko škodljivi zdravju.