V paketu namesto torbice in denarnice več kot 10 kilogramov marihuane

Pooblaščen zastopnik je prijavil pošiljko z deklariranim blagom, cariniki pa so pošiljko vzeli pod drobnogled.
Na deklaraciji je pisalo, da je v paketu ženska torbica in denarnica iz Kanade, a ob pregledu so ugotovili, da je v pošiljki le en kos blaga neznane vsebine, zavit v črno folijo.
Ugotovili so, da je v paketu 10,54 kilograma marihuane. Primer so predali v postopek notranjemu ministrstvu, je sporočila hrvaška carina.
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