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V paketu namesto torbice in denarnice več kot 10 kilogramov marihuane

Zagreb, 04. 08. 2026 13.36 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Paket, v katerem je bila marihuana

Hrvaški cariniki so med kontrolo pošiljk v paketu iz Kanade, v katerem bi morala biti ženska torbica in denarnica, odkrili več kot 10 kilogramov marihuane.

Pooblaščen zastopnik je prijavil pošiljko z deklariranim blagom, cariniki pa so pošiljko vzeli pod drobnogled.

Na deklaraciji je pisalo, da je v paketu ženska torbica in denarnica iz Kanade, a ob pregledu so ugotovili, da je v pošiljki le en kos blaga neznane vsebine, zavit v črno folijo.

Ugotovili so, da je v paketu 10,54 kilograma marihuane. Primer so predali v postopek notranjemu ministrstvu, je sporočila hrvaška carina.

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24ockamoderator
04. 08. 2026 14.09
Dobr zgleda 👌
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