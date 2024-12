V pakistanskih zračnih napadih na vzhodu Afganistana 46 mrtvih

Pakistanske sile so bombardirale območja v okrožju Barmal v provinci Paktika na vzhodu države, med 46 žrtvami je večina žensk in otrok, je sporočil tiskovni predstavnik talibanske vlade.

Tarča napada so bili begunci iz pakistanske regije Vaziristana, je sporočilo obrambno ministrstvo, ki je napad obsodilo in ga označilo za barbarskega. Kot so še poudarili v Kabulu, gre za "jasno kršitev mednarodnega prava" in "jasno agresijo".

Napetosti med državama se stopnjujejo, odkar so se talibani v Afganistanu leta 2021 vrnili na oblast, napadi pa so zadnji v nizu sovražnosti na meji med državama, poroča AFP.

Pakistan trdi, da oborožene skupine, kot so pakistanski talibani, izvajajo načrtovane napade na državo z afganistanskega ozemlja. Talibanska vlada v Kabulu to zanika.