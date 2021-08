V Pakistanu bogokletstva obtožili osemletnika, družina se skriva

Po tem, ko so preteklo sredo dečka izpustili iz pridržanja, je množica muslimanov napadla hindujski tempelj, poroča AP . Dečkova družina se zato trenutno skriva, svoje domove v konservativnem okrožju Rahim Yar Khan v Pandžabu pa je zapustil tudi velik del hindujske skupnosti. Da bi zadušila morebitne nadaljnje nemire, so na območje poslali vojsko, poroča The Guardian .

Dečkova družina je za The Guardian povedala, da se osemletnik sploh ne zaveda, da je bilo njegovo početje bogokletno in dodala, da so ga obtožili po krivem. "Še vedno ne razume, zakaj je moral teden dni preživeti v zaporu," so dejali. "Pustili smo svoje trgovine in službe, celotna skupnost je prestrašena, bojimo se odzivov. Ne želimo se vrniti na to območje. Ne vidimo nobenih konkretnih in smiselnih ukrepov zoper napadalcev ali ukrepov, ki bi zaščiti manjšine, ki tu živijo," so dodali.

Obtožbo bogokletstva, ki so jo vložili proti otroku, so šokirale pravne strokovnjake, ki pravijo, da je to poteza brez primere. V Pakistanu še nobena tako mlada oseba ni bila obtožena bogokletstva.