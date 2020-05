V Pakistanu strmoglavilo potniško letalo, na krovu po prvih podatkih 107 ljudi

V Pakistanu je na poti iz mesta Lahore v Karači strmoglavilo letalo letalske družbe Pakistan International Airlines (PIA). Po poročanju tujih medijev je letalo strmoglavilo v bližini letališča in naselja, na krovu pa je po prvih podatkih bilo 107 ljudi, in sicer 99 potnikov in 8 članov posadke. Na prvih posnetkih je videti tudi, da gorijo nekatere hiše.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot poroča BBC, je v Karačiju strmoglavilo letalo družbe Pakistan International Airlines, na katerem je bilo po prvih podatkih 107 ljudi. Šlo je za notranji let iz mesta Lahore do mednarodnega letališča Jinnah, ki je eno izmed največjih v Pakistanu. Število žrtev ni znano. Letalo naj bi strmoglavilo ob približevanju letališču oziroma ob pristajanju, in sicer v bližini naselja Model Colony, ki se nahaja približno tri kilometre severovzhodno od letališča. Na kraju nesreče so gasilci in reševalci, iz posnetkov pa je razvidno, da gorijo tudi hiše. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Več informacij sledi.