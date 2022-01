V Pakistanu v snežnem metežu umrlo več kot 20 ljudi

V pakistanskem mestu Murree so zaradi obilnega sneženja v vozilih ostali ujeti številni ljudje. Najmanj 21 jih je umrlo. V zadnjih dneh se je v Murree pripeljalo več kot 100.000 vozil, saj so si ljudje želeli ogledati nenavadno obilno sneženje. To je na cestah v mesto in iz njega povzročilo velike zastoje.

"Naše ekipe še vedno poskušajo priti do ujetih zaradi blokiranih cest. Bojimo se, da bo število mrtvih še naraslo," je za povedal tiskovni predstavnik okrožnega reševalnega urada. Na cestah je še vedno ujetih na tisoče vozil, oblasti pa so na pomoč pri reševanju poklicale oborožene sile, je sporočil pakistanski notranji minister Šejk Rašid. Predsednik vlade Imran Kan je odredil preiskavo in sporočil, da bo uvedel stroge predpise, ki bodo podobne tragedije preprečili. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Iz vodstva province Pandžab so sporočili, da je bil Murree razglašen za območje nesreče, in ljudi pozvali, naj se mesta izogibajo. Domačini so ujetim ljudem priskrbeli hrano in odeje. Pakistanska meteorološka služba napoveduje, da bo močno sneženje v Murreeju trajalo vse do nedelje zvečer. Murree, ki leži približno 70 kilometrov severovzhodno od Islamabada, je priljubljen kraj za enodnevne izlete iz prestolnice.