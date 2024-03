V Paklenici na Hrvaškem umrl mladi slovenski plezalec

O nesreči v Nacionalnem parku Paklenica na Hrvaškem so bili reševalci obveščeni v soboto okoli 15.30 ure. Na kraj nesreče sta kmalu prišla reševalca hrvaške gorske reševalne službe, ki sta bila v bližini, in ugotovila, da ne kaže znakov življenja. Kasneje je skupno 13 reševalcev truplo preminulega plezalca prineslo iz težko kanjona, piše na spletni strani HGSS.

Policija je o nesreči sprožila preiskavo. Hrvaški časnik Večernji list poroča, da gre za mladega slovenskega državljana.

Informacijo o smrti slovenskega plezalca so za spletni portal N1 potrdili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu. Kot so pojasnili, so jih o smrti slovenskega državljana na območju nacionalnega parka Paklenica obvestili pristojni hrvaški organi.